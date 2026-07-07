【開幕】Amazonプライムデーで「iPad Air（2025年3月発売）」が最大28％OFFに
今回は、プライスダウンしている2025年3月発売の「Apple 13 インチ iPad Air」と「Apple 11 インチ iPad Air」をご紹介します。
13インチ iPad Air（M3）
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
154,800円 → 119,150円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
11インチ iPad Air（M3）
Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
124,801円 → 89,980円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Pencil (USB-C): ピクセルレベルの精度。傾きを感知するセンサー。業界トップクラスの低レイテンシー。メモを取ったり、絵を描いたり、書類に署名をするのにぴったりです。デバイスにマグネットで取りつけて、USB-C で充電とペアリングができ ます。
13,800円 → 11,800円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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M3チップ搭載。Apple Intelligenceで効率もアップ
パワフルなM3チップにより、処理速度はM1チップを搭載したiPad Airの約2倍にレベルアップ。また、Apple Intelligenceがさまざまなタスクを簡単にこなせるようにサポートしてくれます。
センターフレーム対応フロントカメラで、セルフィーもビデオ通話も快適に
12MPのフロントカメラはセンターフレーム機能に対応しており、ビデオ通話やセルフィー撮影に最適です。さらに、12MPのバックカメラも搭載されており、書類のスキャンはもちろん、高画質な写真や4Kビデオの撮影にも対応。バッテリーは1日中使える長持ち仕様で、ストレージは最大1TBまで選べます。仕事にもプライベートにも、これ1台で思う存分活用できます。
11インチと13インチ、選べる美しい Liquid Retina ディスプレイ
P3の広色域、True Tone、極めて低い反射率など、ディスプレイには先進的なテクノロジーが詰まっています。映画、写真、ゲーム、イラストなど、見るものすべてが鮮やかに映し出されます。
Apple Pencilとアプリで、できることがさらに広がる
Apple Pencil Proがあれば、iPad Airが作品制作のためのキャンバスや、メモやノートを自由にとれるデバイスに変身。Apple Pencil（USB-C）もiPad Airで使えます。また、必要なアプリは最初から内蔵されており、App Storeには特別に作られたアプリが豊富に揃っています。
13インチ iPad Air（M3）
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
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11インチ iPad Air（M3）
Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
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Apple Pencil (USB-C): ピクセルレベルの精度。傾きを感知するセンサー。業界トップクラスの低レイテンシー。メモを取ったり、絵を描いたり、書類に署名をするのにぴったりです。デバイスにマグネットで取りつけて、USB-C で充電とペアリングができ ます。
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セール中のApple製品
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39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - M/L
42,800円 → 38,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L
42,800円 → 38,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー
16,980円 → 13,120円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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