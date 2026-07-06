吉野家、1日で完売「ドラクエウォークコラボセット」について謝罪＆受注生産へ 転売目当てに注意喚起も
吉野家は6日、完売となっていた「ドラクエウォークコラボセット」の受注生産を発表した。
【写真】初日完売が発表された通販限定『ドラクエウォークコラボセット』
同セットは7月2日午前10時より、吉野家公式通販ショップで販売を開始。好評を集め、数量限定ぶんが完売していた。
発表で「ご購入を楽しみにされていたお客様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「つきましては、一人でも多くのお客様へ商品をお届けできるよう、対象商品の『追加予約販売（受注生産）』を実施いたします」と発表した。
また、転売について「ドラクエウォークコラボセットに含まれる『メラミン製丼』を含め、転売または再販売等、営利を目的としたご購入は固くお断りしております」と呼びかけた。
ひとり3セットまで。2026年10月以降、順次発送予定。3999円（送料、税込）。
スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』の一環で、数量限定で『メラミン製コラボどんぶり1個』と『冷凍牛丼の具（120グラム）2袋』がセットになった『ドラクエウォークコラボセット』を販売。1日で完売となっていた。
【写真】初日完売が発表された通販限定『ドラクエウォークコラボセット』
同セットは7月2日午前10時より、吉野家公式通販ショップで販売を開始。好評を集め、数量限定ぶんが完売していた。
発表で「ご購入を楽しみにされていたお客様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「つきましては、一人でも多くのお客様へ商品をお届けできるよう、対象商品の『追加予約販売（受注生産）』を実施いたします」と発表した。
ひとり3セットまで。2026年10月以降、順次発送予定。3999円（送料、税込）。
スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』の一環で、数量限定で『メラミン製コラボどんぶり1個』と『冷凍牛丼の具（120グラム）2袋』がセットになった『ドラクエウォークコラボセット』を販売。1日で完売となっていた。