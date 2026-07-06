大阪府守口市で3日、小学6年の男子児童を車ではねて殺害しようとしたとして逮捕された男が犯行当時、無免許であったことが捜査関係者への取材で分かりました。

【写真を見る】【速報】犯行時は無免許状態か 小学生の列に車で突っ込んだ疑いで逮捕の男 大阪・守口市

住居不詳・建設作業員の滝本洋平容疑者（44）は3日、守口市東町の路上で小学6年の男子児童（11）を車ではねて頭にけがをさせ、殺害しようとした疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、その後の捜査で滝本容疑者は犯行当時、無免許の状態で、10年前の2016年に免許が失効していたということです。

滝本容疑者は犯行後、現場から逃走していましたが、事件から約2時間後に警察署へ歩いて出頭していました。乗っていた車は守口市内で見つかっていたということです。

取り調べに対し滝本容疑者は「わざとぶつけたわけじゃない」と容疑を否認しているということです。

滝本容疑者は自転車の男子児童4人とすれ違ったあと、バックで追いかけてはねていて、すれ違ったときにクラクションを鳴らすなど、通行トラブルがあったとみられています。

警察はトラブルの内容などを詳しく調べています。