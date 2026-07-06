「"エースニキ"は大阪に住んでいて、いつもは大阪から店に通っていました。ですが、事件のときはホテルを取って神戸に来ていた。どうやらAちゃんは『いいホテルをとったから、泊まらないか』と誘われていたようです」（常連客の証言）

【写真を見る】「現ナマ片手に...」心中を図ったとみられる”エースニキ”こと壺坂諒さん（33）

6月28日、失血死で亡くなった神戸市・福原の風俗店に勤務していたAさん（33）と常連客の壺坂諒さん（33）。警察は殺人容疑で容疑者死亡のまま書類送検する見込みだという。上客だったという壺坂さんは、なぜ無理心中を決心したのか。現地取材で見えてきた犯行の"引き金"は、壺坂さんの一方的な思いだった。【前後編の後編。前編から読む】

関西でも指折りの"色街"である福原。Aさんの知人などによれば壺坂さんは2年ほど前から、Aさんの勤務する店に通うようになった。毎週のようにAさんを指名し、一度の予約で20万円近くを支払うこともあれば、iPhone など高額なプレゼントを貢ぐこともあったという。Aさんの知人が話す。

「だいたいいつも枠（120分のコース）を複数、取っていましたが、プレイをせず部屋で話をしたり、飲食したりする時もあったそうです。Aさんの予約が少ないときや、体調が悪い際には、来店できなくても金だけを払っていた」

1年以上前には、ストーカーまがいのトラブルも起こしていたという壺坂さん。店からは"要注意人物"と認識されていたが出入り禁止にはならず、Aさんはその後も「付き合えないか」などと持ちかけられていた。

そんな壺坂さんに最近、ある異変が起きていた。前編で証言したAさんの知人が明かす。

知人らが指摘する事件の"計画性"

「容疑者が1か月ほど前から、ぱたりと店に来なくなったそうなんです。その直前には、Aちゃんにパートナーの存在がいると勘ぐっていた。Aちゃんは『彼氏いるの？』とかしつこく聞かれて、困っていました。帰りを待ち伏せしていた前科もあるし、容疑者はAちゃんの身辺を探っていたのだと思う。

そんな中で事件の2日前になって、急に3連続で指名が入った。彼はこの3日で、"結論"を出そうとしていたのではないでしょうか」

事件前日にAさんと会っていた冒頭の常連客も口をそろえる。

「"エースニキ"は大阪に住んでいて、店には大阪から通っていました。ですが、事件のときはホテルを取って神戸に来ていた。Aちゃんは前日までに、『40万で一晩いっしょにいて』『いいホテルをとった』と誘われていたようで、とても困っていました」

前出の知人も、「Aちゃんはホテルの誘いを断った」と証言している。壺坂さんが亡くなったいま、犯行動機を明らかにすることは困難になったが、この誘いが彼にとって大きな意味を持っていたことは推察できる。

「彼女は年内を目処に、風俗を辞める予定だった。自分に一切、お金をかけない子だったし人気嬢だったのでそれなりに貯金していて、お金に困った様子もありませんでした。

もうほんとに真面目で、ストイックな子で……。仕事も絶対に休まないし、決めた目標は絶対に成し遂げるタイプ。律儀という言葉がぴったり当てはまる女性だった。知り合いの誰もがそう言うと思います。

私が言いたいのは、どんなに女性側が線引きをしても"怪物"はいるということです。風俗と恋愛を混同して考える人が、あまりに多い。Aちゃんが殺されたことはまったく受け止めきれないけど、今後、ひとりでも多く似たような被害者が減ることを心から願っています」（前出・知人の風俗嬢）

2年以上の付き合いを経て残されたのは、Aさんに執着した1人の客と、未来に向かって歩みを進めていた女性が亡くなってしまったという事実だけだ。

（了。前編から読む）

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