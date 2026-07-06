お笑いタレントの江頭2:50（61）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演し、親友の大人気ロックバンドのボーカルを明かした。

この日のゲストはロックバンド「SUPER BEAVER」。江頭は「最初、共通の知人と2人で食事をしていたら、その人が“江頭さんに是非、会わせたい人がいる。しかも江頭さんの大ファンだ”と。それで来たのが渋谷くん」と、渋谷龍太が登場したと語った。

江頭は、最初に渋谷を見て「こいつは危ないやつだなと思ったんですよ。ロン毛でしょ。サングラスでしょ。絶対俺と合わないと思った。だけど、話しているうちに、なんか似てるなと思って、それで友達になったんですよね」と明かした。

また、江頭は2人で飲んでいるときに渋谷がカラオケで「夜空ノムコウ」を歌ったときに、聞いていた人は江頭も含めて全員、号泣したというエピソードも披露。「めちゃくちゃうまいの。あれはホレるわ」としみじみと語った。

渋谷も「あくまでも、僕、江頭さんのファンなので、プロフェッショナルとしてめちゃくちゃ尊敬していて」と、お互いに認め合った仲だと語った。