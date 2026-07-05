浮気調査や身辺調査を手がけるMR探偵事務所（東京都新宿区）が、「夫婦関係の満足度」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… コチラが既婚者たちが答えた「浮気・不倫の理由」です（図解：8枚）

既婚者たちが語る浮気・不倫の理由

調査は6月15日、30〜59歳の既婚男女655人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「現在の夫婦関係にどの程度満足していますか？」と質問すると、「非常に満足している」が28.7％、「やや満足している」が45.5％、「あまり満足していない」が16.3％、「まったく満足していない」が9.5％という結果になりました。

74.2％が現在の夫婦関係に満足している一方で、「あまり満足していない」と「まったく満足していない」を合わせると、25.8％が夫婦関係に不満を感じていることが分かりました。

また、「これまでに、配偶者以外の相手と浮気・不倫関係になった経験はありますか？」と聞くと、「ある」が20.8％、「ない」が79.2％となりました。

「ある」と答えた人にその理由を尋ねると、「夫にときめかなくなった時に他の人に好意を持って浮気関係になった」（30代・女性）、「配偶者とは真逆の人で、その当時配偶者のことがしんどく感じていたから、真逆の人に好意を寄せられた時に流されて引かれてしまった」（40代・女性）、「ネトゲで知り合って、相手の方も夫婦仲が冷め切っていたので、とんとん拍子で進んでしまいダブル不倫になった」（50代・男性）といった本音が明かされました。

既婚者の皆さん、浮気・不倫の経験はありますか？ そして、その理由は……。