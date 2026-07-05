「伝統と品格を感じさせる」東京V新ユニフォームが決定!!
東京ヴェルディは5日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。
今回のユニフォームは「V PROGRESS」をデザインコンセプトとして、細いラインで無数のV字を描くことで上昇を表現。「勝利の積み重ねとクラブの成長を象徴し、色差を抑えた配色で、伝統と品格を感じさせるオーセンティックなデザイン」と説明している。
それぞれ同じデザインをベースとし、1stユニフォームは緑を、2ndユニフォームは白を基調としている。襟や袖には金のラインが入っているほか、首元にはV字の切替が入っており東京Vのアイデンティティを表現したという。
今回のユニフォームは「V PROGRESS」をデザインコンセプトとして、細いラインで無数のV字を描くことで上昇を表現。「勝利の積み重ねとクラブの成長を象徴し、色差を抑えた配色で、伝統と品格を感じさせるオーセンティックなデザイン」と説明している。
それぞれ同じデザインをベースとし、1stユニフォームは緑を、2ndユニフォームは白を基調としている。襟や袖には金のラインが入っているほか、首元にはV字の切替が入っており東京Vのアイデンティティを表現したという。
/⋰#東京ヴェルディ— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) July 5, 2026
2026/27シーズンユニフォームデザイン発表
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