内田理央、スタイル抜群黒コーデにファンの視線くぎ付け「カワイイ過ぎます」「最高の笑顔の持ち主」
女優の内田理央が4日までにInstagramを更新。スタイル抜群のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】内田理央、黒コーデで美スタイル全開
内田が「お友達とすき焼き食べた」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、黒のタイトなトップスを着た内田が、カメラを凛々しい表情で見つめる様子や微笑みかける姿が収められている。
投稿の中で内田は「疲れた時とか落ち込んだ時とかにどうやってパワーチャージするかって本当に人それぞれよね。私はひとりでいるとなかなかだめで、お友達と美味しいご飯食べるのが一番効くー！！！」とコメントしている。
彼女のオフショットに、ファンからは「カワイイ過ぎます」「最高の笑顔の持ち主」「リップ何使ってますか おそろしたーいっ」「いつも可愛いりおちゃんに癒されてます」などの声が集まっている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。7月から主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』（テレビ東京系）がスタートした。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）
【写真】内田理央、黒コーデで美スタイル全開
内田が「お友達とすき焼き食べた」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、黒のタイトなトップスを着た内田が、カメラを凛々しい表情で見つめる様子や微笑みかける姿が収められている。
投稿の中で内田は「疲れた時とか落ち込んだ時とかにどうやってパワーチャージするかって本当に人それぞれよね。私はひとりでいるとなかなかだめで、お友達と美味しいご飯食べるのが一番効くー！！！」とコメントしている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。7月から主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』（テレビ東京系）がスタートした。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）