テレ朝・人気女子アナ、美スタイルの清楚コーデに絶賛集まる「透け感が凄すぎ」「めっちゃめんこいなぁ」
テレビ朝日アナウンサーの森山みなみが、5日までにInstagramを更新。オフショットを多数披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】美スタイルの全身ショットも！（ほか4枚）
森山が投稿したのは、出演中の『スーパーJチャンネル』からのオフショット。複数公開されている写真には、半袖のブラウスにロングスカート、タイトなシャツにワイドシルエットのスラックス、フリルのあしらわれた半袖ニット姿などが収められている。
美スタイルが映える清楚なコーディネートに、ファンからは「透け感が凄すぎ」「やっぱりめっちゃめんこいなぁ」「超かわいい」「綺麗で素敵」などの声が相次いでいる。
■森山みなみ（もりやま みなみ）
1998年7月1日生まれ。熊本県出身。大学在学中からリポーターとして活動。卒業後の2021年4月にテレビ朝日に入社。以降、アナウンサーとして『グッド！モーニング』、『羽鳥慎一モーニングショー』、『スーパーJチャンネル』などの番組に出演している。
引用：「森山みなみ」Instagram（@minami.moriyama_ex）
【別カット】美スタイルの全身ショットも！（ほか4枚）
森山が投稿したのは、出演中の『スーパーJチャンネル』からのオフショット。複数公開されている写真には、半袖のブラウスにロングスカート、タイトなシャツにワイドシルエットのスラックス、フリルのあしらわれた半袖ニット姿などが収められている。
■森山みなみ（もりやま みなみ）
1998年7月1日生まれ。熊本県出身。大学在学中からリポーターとして活動。卒業後の2021年4月にテレビ朝日に入社。以降、アナウンサーとして『グッド！モーニング』、『羽鳥慎一モーニングショー』、『スーパーJチャンネル』などの番組に出演している。
引用：「森山みなみ」Instagram（@minami.moriyama_ex）