¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û°úÂà¤¹¤ëÅ·»³¹µÈ¤¬¸ì¤ëÁ´À¹´ü¡¡Ä³Ìî¤âÇ¼ÆÀ¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌÔµí¤Î°Õ³°¤ÊàÁ´À¹´üá¤È¤Ï¡½¡½¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¸·î£±£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ëÌÔµí¡¦Å·»³¹µÈ¡Ê£µ£µ¡Ë¤È¡¢à¹õ¤¤¥«¥ê¥¹¥ÞáÄ³ÌîÀµÍÎ¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£´Æü¡¢¿·ÆüËÜ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£±Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥·¥«¥´¤Ç³«Ëë¡Ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Êµþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¡Ë¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¤·¤¿Å·»³¤ÏÄ³Ìî¤È¹çÂÎ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÏµ·²ÃÄ¡×¡Ö£î£×£ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ö£Ô£²£°£°£°¡×¤Ê¤É»þÂå¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿¡£àÄ³Å·¥¿¥Ã¥°á¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò£³ÅÙ¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢£³£µÇ¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ëÅ·»³¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¸¿Í¡×¤È¡¢Ä³Ìî¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤Ç¤ÏÄ³Ìî¤È¤Î¶¦Æ®¤Ç¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£
¡¡Å·»³¤Ï¡ÖÏµ·²ÃÄ¤Î»þÂå¡£Ä³Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡££¹£µÇ¯£²·î¤«¤éÄ³Ìî¡õ¥Ò¥íºØÆ£¤ËÅ·»³¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¶¦Æ®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÌÔµí¤Ï¡ÖÏµ·²ÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç°ìµ¤¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢Ä³Ìî¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÆ±Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¥¿¥Ã¥°¾Þ¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë¤ÏÄ³Ìî¡¢Å·»³¡¢ºØÆ£¤Î£³¿Í¤Ç¤âÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä³Ìî¤Ï¡ÖÅ·»³¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿¤È¤¡£Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¡¢Æ£ÇÈ¡ÊÃ¤¼¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¡ÊÆ®º²¡Ë»°½Æ»Î¤À¤í¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯´é¤òÆ§¤ó¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØÂè»°À¤Âå¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌÔµí¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÎÅ·»³¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡ËÁª¼ê¡¢¶¶ËÜ¡Ê¿¿Ìé¡ËÁª¼ê¤È²¶¤é»°½Æ»Î¤â¤Þ¤À£²£°Âå¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡£¤½¤Î¾å¤ËÄ¹½£¤µ¤ó¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤È¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ØÂè»°À¤Âå¡Ù¤Ï¤É¤³¤«±óÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·»³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÃç´Ö¤Î¡Ë²¶¤é¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£²¶¤â¸«¤Æ¤Æ¡Ø¥³¥¤¥Ä¤¹¤²¤¨¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¥Î¡¼¥È¥ó¡¢¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡Ë¥Ù¥¤¥À¡¼¤È¥È¥Ã¥×¤É¤³¤í¤È¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÅ·»³¤Ï¡ÖÄ³Ìî¤µ¤ó¤¬¸å²¡¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤Îº¢¤¬¥Ô¡¼¥¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·»³¼«¤éàÁ´À¹´üá¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¿´µ»ÂÎ¤¬½¼¼Â¡£¸å¤Î¡Ö£î£×£ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö£Ô£²£°£°£°¡×¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë²áÄø¤âÅÁÀâ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£