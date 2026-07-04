Prime Video：ヒュー・ジャックマン主演『ひつじ探偵団』が1位、ドラマは『オフキャンパス』が5週連続首位【6/22/26 - 6/28/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、6月22日から28日までの週間視聴ランキングを発表。
【動画】『オフキャンパス』オフィシャル本予告
映画部門では、6月24日から独占配信が始まったヒュー・ジャックマン主演の『ひつじ探偵団』がグローバル映画ランキングで初登場1位を獲得。テレビシリーズ部門では、青春ロマンス『オフキャンパス』が5週連続でグローバル1位を維持した。
映画『ひつじ探偵団』は、飼い主（ヒュー・ジャックマン）の殺人事件をきっかけに、もふもふの羊たちが真相究明に挑む“迷（メェ〜）宮ミステリー”として注目を集めている。
5月13日に配信開始した『オフキャンパス』は、アイスホッケー嫌いの真面目な音楽専攻の学生と、ブライアー大学の人気ホッケー選手との予想外の恋を描いた青春ロマンス。
また、6月21日に最終話を迎えた日本のアニメ『日本三國』は、配信終了後も勢いは衰えず、グローバルテレビシリーズランキングで2週連続9位にランクイン。非英語圏テレビシリーズでも5週連続でTOP10入りを果たした。
6月22日から配信された韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』は、非英語圏TVシリーズ初登場3位にランクイン。ソ・イングクとパク・ジヒョンの初共演で贈る胸キュン必至のオフィスロマンス。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを提供する動画配信サービス。今回のランキングは、6月22日から28日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計された。なお、シリーズ作品については配信中の全シーズンの視聴データが対象となる。
Amazonプライム特典対象作品は、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ひつじ探偵団
2：君の過ち：ロンドン編（英国）
3：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
4：俺の過ち：ロンドン編（英国）
5：オーバー・ユア・デッド・ボディ
6：ワーキングマン
7：私たちの過ち（スペイン）
8：俺の過ち（スペイン）
9：Playdate
10：クライム101
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
3：ジェレミー・クラークソン 農家になる
4：スパイダー・ノワール
5：ザ・ボーイズ
6：ラーク（インド）
7：ヴォクス・マキナの伝説
8：私たちの青い夏
9：日本三國（日本）
10：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
■非英語映画 週間TOP10
1：私たちの過ち（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：君の過ち（スペイン）
4：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
5：A Family Of Bastards（フランス）
6：システム（インド）
7：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：セタ 〜６人目のエージェント〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：ラーク（インド）
2：日本三國（日本）
3：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
4：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
6：Par de ideotas（メキシコ）
7：精霊たちの家（チリ）
8：マトカ・キング（インド）
9：ファミリー・マン（インド）
10：ミルザープル 〜抗争の街〜（インド）
【動画】『オフキャンパス』オフィシャル本予告
映画部門では、6月24日から独占配信が始まったヒュー・ジャックマン主演の『ひつじ探偵団』がグローバル映画ランキングで初登場1位を獲得。テレビシリーズ部門では、青春ロマンス『オフキャンパス』が5週連続でグローバル1位を維持した。
映画『ひつじ探偵団』は、飼い主（ヒュー・ジャックマン）の殺人事件をきっかけに、もふもふの羊たちが真相究明に挑む“迷（メェ〜）宮ミステリー”として注目を集めている。
また、6月21日に最終話を迎えた日本のアニメ『日本三國』は、配信終了後も勢いは衰えず、グローバルテレビシリーズランキングで2週連続9位にランクイン。非英語圏テレビシリーズでも5週連続でTOP10入りを果たした。
6月22日から配信された韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』は、非英語圏TVシリーズ初登場3位にランクイン。ソ・イングクとパク・ジヒョンの初共演で贈る胸キュン必至のオフィスロマンス。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを提供する動画配信サービス。今回のランキングは、6月22日から28日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計された。なお、シリーズ作品については配信中の全シーズンの視聴データが対象となる。
Amazonプライム特典対象作品は、プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ひつじ探偵団
2：君の過ち：ロンドン編（英国）
3：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
4：俺の過ち：ロンドン編（英国）
5：オーバー・ユア・デッド・ボディ
6：ワーキングマン
7：私たちの過ち（スペイン）
8：俺の過ち（スペイン）
9：Playdate
10：クライム101
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
3：ジェレミー・クラークソン 農家になる
4：スパイダー・ノワール
5：ザ・ボーイズ
6：ラーク（インド）
7：ヴォクス・マキナの伝説
8：私たちの青い夏
9：日本三國（日本）
10：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
■非英語映画 週間TOP10
1：私たちの過ち（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：君の過ち（スペイン）
4：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
5：A Family Of Bastards（フランス）
6：システム（インド）
7：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
8：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：セタ 〜６人目のエージェント〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：ラーク（インド）
2：日本三國（日本）
3：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
4：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
6：Par de ideotas（メキシコ）
7：精霊たちの家（チリ）
8：マトカ・キング（インド）
9：ファミリー・マン（インド）
10：ミルザープル 〜抗争の街〜（インド）