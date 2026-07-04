２日（日本時間３日）の敵地ドジャース戦に先発したパドレスのランディ・バスケス投手（２７）が降板後に意識を失い、病院に緊急搬送されていたことが３日（同４日）、報じられた。

バスケスは７―１２で逆転負けした２日のドジャース戦に先発。初回一死一、二塁の場面でベッツの放った投手強襲のライナーを右足すねに受け、その場に座り込んだ。試合は一時中断したが、バスケスは続投。この回は無失点に抑えたが、２回と３回にそれぞれ２失点して４回７安打４失点で降板した。

一夜明けた３日（同４日）、パドレスのクレイグ・スタメン監督（４２）は「ＭＬＢネットワーク・ラジオ」に対し、降板後にバスケスを襲ったまさかのアクシデントを告白。「本当に恐ろしい事態になりかねず、誰もが不意を突かれた出来事でした。彼はスタジアム内でレントゲン検査に向かう途中、突然意識を失いました」。バスケスはすぐに近くの病院に緊急搬送されたという。現在は「意識ははっきりしているし、必要な検査をすべて受けているところです。ですから、足首の状態についてはまだ何ともいえません」と語った。

ドミニカ共和国出身の右腕バスケスは２０２３年にヤンキースでメジャーデビュー。同年オフにトレードでパドレスに移籍し、今季は１７試合に登板（１６先発）して６勝６敗、防御率４・７１を記録している。