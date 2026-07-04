タトゥーチラ見せ「今日好き」ギャルモデル、妊娠公表「母子共に健康です」
姉ギャル系雑誌「nuts」（大洋図書）専属モデルで「まゆ」こと高畑麻優が2日、自身のInstagramを更新し、第1子の妊娠を公表した。
【写真】肩からオシャレタトゥーがチラリ 第1子妊娠中のまゆ
高畑は2022年の日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン」で審査員特別賞を受賞。同年、ABEMAの人気恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』の「小夏編」「プーケット編」に出演し、注目を集めた。昨年7月に一般男性と結婚したことをInstagramで公表していた。
そんな高畑は、ふっくらした腹部を大切そうに見つめながら海辺に立った写真を公開し、「この度、お腹に新しい命を授かりました」と報告。「お仕事などの関係でご報告が遅れてしまいましたが やっと皆様にご報告出来ました、、体調面はまだ不安定な日もありますが、秋頃の出産を予定しており、母子共に健康です」と説明した。
さらに「残りの貴重なマタニティライフは、お仕事も旦那や（犬）たちとの時間も大切にしながら無事に出産の日を迎えられるよう過ごしていきます」とつづり、「温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。ファンからは「おめでとう！」の祝福の声が殺到している。
引用：「高畑麻優」Instagram（＠04__m.aa）
【写真】肩からオシャレタトゥーがチラリ 第1子妊娠中のまゆ
高畑は2022年の日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン」で審査員特別賞を受賞。同年、ABEMAの人気恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』の「小夏編」「プーケット編」に出演し、注目を集めた。昨年7月に一般男性と結婚したことをInstagramで公表していた。
さらに「残りの貴重なマタニティライフは、お仕事も旦那や（犬）たちとの時間も大切にしながら無事に出産の日を迎えられるよう過ごしていきます」とつづり、「温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。ファンからは「おめでとう！」の祝福の声が殺到している。
引用：「高畑麻優」Instagram（＠04__m.aa）