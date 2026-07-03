「駅の床に座らせるのはどうなの？」修学旅行中の写真投稿がSNSで拡散し大炎上…学校アカウント停止にまで発展、区は「SNSの運用方針の見直しを進めていきたい」

遠足や修学旅行といった学校イベントでの集団移動の際、駅構内などで座って待機した経験がある人も多いだろう。そんな学校生活の一場面をXで発信したことをきっかけに思わぬ議論が起き、区が学校のSNSアカウントを停止する事態に発展した。一体なにが起きたのか。

【画像】「これから新幹線乗って座席に着くんですよね？」SNS投稿が炎上して荒川区が公式HPで謝罪、学校SNS停止を知らせた“お知らせ”画像

学校のX投稿が拡散…区がアカウントを停止する事態に

「こちらの学校に限ったことじゃないですが、校外行事で駅の床に制服で座らせるの何とかならないものなのか。この子たち、これから新幹線乗って座席に着くんですよね？」

こうしたコメントとともに引用されたのは、都内の区立中学校の生徒たちが修学旅行で移動する様子を報告する学校の投稿だ。公共交通機関で移動する前と見られ、生徒たちが駅構内の広場に体育座りで待機する様子が写っている。

この投稿はまたたく間に拡散され、

「しゃがむだけでいいのに……とは思う」

「じゃあ大人数をどこに待機させておくの？」

「立たせたままだと生徒は疲れてしまうし、教員側も人数の把握がしづらくなる」

など、さまざまな声が寄せられた。

SNS上で反応が広がったことを受け、荒川区は急遽対応をせざるを得なくなった。

２日付で「SNS上に掲載されている中学校修学旅行の写真の掲載等について」とするお知らせをホームページに掲載し、次のように説明した。

「このたび、当区立中学校の修学旅行に関する写真の掲載等につきまして、皆さまにご心配とご不快の念をお掛けましたことを、深くお詫び申し上げます。

掲載していた写真は、生徒の顔が写っていないものの、『いつ、どこで、何をしているか』がわかる内容となっており、現代のネットリテラシーや個人情報保護の観点から不適切であったと認識しております。あわせて、過去の修学旅行中の画像についても掲載されていたことから、当該アカウントについては停止の処理を行いました」

今後は生徒の保護者に向けて、学校の保護者専用ホームページでの写真公開を予定しているとし、「区および教育委員会としては、今回の事案を重く受け止め、再発防止に向けて教職員への指導を徹底するとともに、情報発信の在り方について改めて見直してまいります」と謝罪した。

「お気遣いをいただくお電話が数件寄せられました」

予期せぬ形で、SNS上で拡散され、学校のアカウント停止にまで発展した今回の事案について、荒川区教育委員会の担当者は次のように話す。

「苦情の電話などは特段ありませんでした。逆に区民の方から『当該アカウントを早く停止した方がいいんじゃないですか』などとお気遣いをいただくお電話が数件寄せられました」

これまで区では、学校のSNSアカウント運用については個人情報の保護などを踏まえた上で、ある程度は各学校の裁量に任せていたという。今後の運用については次のように説明した。

「デジタル推進の所管課ともよく連携して、区として、また教育委員会として、運用方針の見直しを進めていきたいと考えております」

そもそも、学校のSNSアカウントの運用に関するガイドラインはあるのだろうか。

東京都教育委員会はソーシャルメディアポリシーを定めており、「ソーシャルメディア運用方針」を公表している都立学校も少なくない。一方で、区立や市立の学校についてはどうなっているのか。東京都教育委員会の担当者は次のように説明する。

「都立学校向けには、Xの運用などに関するルールについて通知を出しています。ただ、あくまでも都立学校を対象としたものであり、区市町村立学校については、都教育委員会として特にガイドラインなどは設けていないのが現状です」

学校による情報発信は保護者にとって有益な一方、SNSでは想定外の形で拡散され、思わぬ議論に発展することもある。学校が子どもたちの様子を伝えながら、安全やプライバシーをどう守っていくのか。今回の事案は、その難しさを改めて浮き彫りにした。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班