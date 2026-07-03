ソニー・ピクチャーズによるマーベル映画『モービウス』（2022）はとても悪名高い映画だ。ジャレッド・レト主演で、コミック『スパイダーマン』シリーズの悪役モービウスを単独映画化した、スピンオフ作品として公開された映画だが、批評面でも興収面でも大苦戦。別のシリーズ作品と絡めて、スパイダーマンの悪役が密かに集結する流れを目指す試みもあったが、関連作も軒並み低評価となったことで、今や事実上の打ち切り終了状態となっている。

とりわけ『モービウス』は公開当時からSNSなどで揶揄される場面が多く、やや不名誉な形でネットミーム化される展開に。そんな同作を、あのキアヌ・リーブスが飛行機内で鑑賞していたと知り、悪役のルシアン／マイロ・モービウスを演じたマット・スミスが仰天している。

「以前、キアヌ・リーブスが飛行機で『モービウス』を観ているところが目撃されたらしいですよ」と、インタビュー企画で振られたスミス。「嘘でしょ！」「冗談でしょ！」と、なぜか気まずいような調子で驚いた。

ホストから「彼に気に入られましたね」と返されると、「僕、キアヌ・リーブス大好きなんです！すごい映画スターですよ！」とスミスは大興奮。「見た目がもう天使でしょ？もし人生で自分に守護天使をつけてもらえるなら、キアヌ・リーブスにしてほしい」と強火で語っている。

90年代の映画が大好きだというスミスは、「『ハートブルー』以降の流れとか、彼は最高なんですよ！」と熱っぽく続ける。しかし、「その彼が、『モービウス』を観ていた……？」と我に返っている。

どうやら、自身の出演作であるはずの『モービウス』のことがあまり誇らしくない様子のスミス。ホストから「あなたは飛行機で何を観ますか？」と尋ねられると、「『モービウス』は絶対観ないですね、マジで」とえげつない自虐返答。「キアヌも多分、ブリティッシュ・エアウェイズの機内ライブラリを全部観尽くしてから、そこにたどり着いたんだろうな」と英国ユーモアを炸裂させた。

ホストの方も「酔っ払ってたんですかね」と同調してみせると、「でしょうね。何でなんですかね？どういう状況だったん？バリウムでも飲んでたとか？」と、途方に暮れた様子で答えるのだった。

スミスは『モービウス』公開直前にで、将来的な再出演について「どうなるかはわからないけれど、戻りたい気持ちはあります。やる気満々ですよ」と楽しそうに語ってくれていた。現状では厳しそうだが、ファンに愛されたキャラクターであることは間違いない。もう一度マイロ役に舞い戻って、またキアヌ・リーブスに見てもらいたい……？

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