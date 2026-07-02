妖艶な修道女が教え子を誘惑…『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』禁断の本編映像解禁
ダグ・キャンベル監督による映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』が、7月3日よりAmazon Prime VideoとHuluで日本初配信される。これに先駆け、バッド・シスターが男子生徒を誘惑する本編映像が解禁された。
【動画】妖艶なシスターが生徒を誘惑！ 映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』本編映像
本作は、カトリック系高校に赴任した新任シスターが、その妖艶な魅力で教え子を誘惑するスリラー映画。
カトリック系高校に赴任した新任シスター・ソフィアは、教え子でミュージシャンを夢見るジェイソンに恋焦がれる。独占欲に駆られたソフィアは、彼を誘惑する一方、周囲から孤立させるためにさまざまな罠を仕掛け、自作自演を繰り返す。ジェイソンはソフィアの妖艶さに翻弄されるが、やがて彼女の恐ろしい正体に気づいていく。
このたび、バッド・シスターが男子生徒を誘惑する禁断の本編映像が到着した。新任教師のシスター・ソフィアは担当クラスの授業が終わった後、帰ろうとする教え子のジェイソンを呼び止め、ガールフレンドとの交友関係を正すため、放課後に自分の部屋に呼び出す。立ち去る彼を見ながら満足げな表情のソフィアは、十字架をその手に強く握りしめ、にじんだ血をなめるのだった。
部屋に戻ったシスターは、着々と服を脱ぎ、かすかに開いた部屋の扉から艶めかしい下着姿をジェイソンに見せつける。ギャップがありすぎるシスターの下着姿を目撃してしまったジェイソンは、思わず目を奪われながらも、気まずさのあまり逃げ去る。立ち去っていくジェイソンの姿をシスターはニヤリと見つめており…。
映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』は、Amazon Prime VideoとHuluで7月3日より日本初配信。
【動画】妖艶なシスターが生徒を誘惑！ 映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』本編映像
本作は、カトリック系高校に赴任した新任シスターが、その妖艶な魅力で教え子を誘惑するスリラー映画。
カトリック系高校に赴任した新任シスター・ソフィアは、教え子でミュージシャンを夢見るジェイソンに恋焦がれる。独占欲に駆られたソフィアは、彼を誘惑する一方、周囲から孤立させるためにさまざまな罠を仕掛け、自作自演を繰り返す。ジェイソンはソフィアの妖艶さに翻弄されるが、やがて彼女の恐ろしい正体に気づいていく。
部屋に戻ったシスターは、着々と服を脱ぎ、かすかに開いた部屋の扉から艶めかしい下着姿をジェイソンに見せつける。ギャップがありすぎるシスターの下着姿を目撃してしまったジェイソンは、思わず目を奪われながらも、気まずさのあまり逃げ去る。立ち去っていくジェイソンの姿をシスターはニヤリと見つめており…。
映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』は、Amazon Prime VideoとHuluで7月3日より日本初配信。