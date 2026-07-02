マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）ロキ役でお馴染みのトム・ヒドルストンが、ラルフ ローレンのマスコット、ポロベアとお茶？可愛らしいキャンペーン動画が公開された。

これは、ラルフ ローレン／Polo Ralph Laurenのウィンブルドン連動キャンペーンの一貫。公開された動画のキャプションには、「ロンドンで目撃。#PoloBear と Tom Hiddleston が The Championships に向けて準備中。ウィンブルドンのストロベリー＆クリームのように象徴的なデュオ」書かれている・ここでいう The Championships はウィンブルドン選手権の正式呼称だ。

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英国紳士のヒドルストンは、美しい森の中でポロベアとティータイムを楽しみながら、イチゴとクリームの相性を、素敵な組み合わせとして語っている。

「あのさ、クマさん、考えてたんだけど。イチゴとクリームって、人生シンプルさが重要って教えてくれるよね」とヒドルストン。「クマさんと僕、ふたつのこと。一つだけだと、すごく普通。でも一緒になると、何かが起こる。それが付き合いだよね。どういうわけか、何が何に合うかをわかっている。直感に従って、じっくり楽しむことだよね」。

ヒドルストンが「そう思わない？」と尋ねると、ポロベアは口元にたっぷりのクリームをつけて、モサモサと味わっている。よく聞いていなかったけど、わかるよ、といった調子で、ポロベアはとりあえず頷いてみせる。

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別の動画では、ストライプスーツを着用したヒドルストンが新聞を読んでいる。その誌面に掲載されたラルフ・ローレンとポロベアを見比べたヒドルストンは、「きみ、すごく似てるよね。本当に無関係なの？」と尋ねる。ポロベアはサングラスを外して、意味深にウインクで返す。

さらに別の投稿では、撮影中のオフショットも公開されている。ヒドルストンが穏やかな笑顔で撮影に参加する姿を見ることができる。