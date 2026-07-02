『ブラックパンサー』シリーズや『罪人たち』（2025）のライアン・クーグラー監督によるリブート版「X-ファイル」が、パイロット版（第1話）の撮影を完了したようだ。主演のヒメーシュ・パテルが明かした。

日本でも人気を博した本家「X-ファイル」（1993-2018）は、FBI捜査官のモルダー＆スカリーが超常現象にまつわる事件を追うSFサスペンスシリーズ。リブート版は登場人物を一新し、“まったく異なる”FBI捜査官ふたりが、「未解決現象にまつわる事件を扱う、長らく閉鎖されていた部署に配属され、思いがけない絆を築いていく」物語となる。主演は『TENET テネット』（2020）のヒメーシュ・パテルと、『ティル』（2022）のダニエル・デッドワイラーが務める。

米の取材で“オリジナル版とリブート版の違い”を問われたパテルは、詳細には触れず、「言わずもがな、僕とダニエル・デッドワイラーはまったく新しいキャラクターを演じています」と回答。そのうえで、制作の進捗についてこう明かした。

「僕たちはパイロット版の撮影を終えたばかりです。もし続きのエピソードを制作することになれば……その先はどうなるか見ていきましょう。」

パイロット版は通常の“第1話”と異なり、シリーズ化の可否を判断するための試験的なエピソード。パテルが示唆したように、リブート版のホームである米Huluがシリーズ化を正式決定するかどうかが、次なる焦点となりそうだ。

パイロット版はクーグラーが脚本・監督を担当。オリジナル版でスカリー役を演じたジリアン・アンダーソンは脚本を読んだことを、「本当に素晴らしい」「最高にクールな作品になると思います」と絶賛。一方で、オリジナル版とは「ひと味違う」とも語り、従来のファンには「受け入れてほしい」と呼びかけていた。

リブート版の製作総指揮は、オリジナル版のクリエイターであるクリス・カーターと、クーグラーの製作会社Proximity Mediaのセヴ・オハニアン＆ジンジ・クーグラー。ショーランナーは「フレンズ＆ネイバーズ」（2025-）のジェニファー・エールが務める。

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