自身の発言がブラジルに伝わり…

サッカー日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルに1-2で敗れ、世界の頂への挑戦を終えた。試合前の塩貝健人の発言を巡り、塩貝のインスタグラムにはブラジルサポーターなどからコメントが殺到。コメント数が100万件に迫る最も“燃えている”投稿をピン留めしており、ファンからは様々な声が上がっている。

塩貝は決勝T1回戦前、ブラジルは昔は強かったなどといった趣旨の発言をし、それがブラジルにも伝わっていた。

1-2で敗れた後、スポーツ予測市場プラットフォームの「ポリマーケット・スポーツ」は、ブラジルのクーニャが発した言葉を紹介。「ワールドカップ5回優勝だぞ……お前なんかちっぽけなもんだ！」と塩貝に言い放ったという。

塩貝が6月14日（日本時間15日）のオランダ戦後に更新したインスタグラムには、怒るブラジルサポーターらから100万に迫るコメントが寄せられている。21歳は最も“燃えている”この投稿を最初に表示されるようにピン留め。X上のファンからは様々な声が上がった。

「メンタル強すぎだろ絶対4年後やってくれるよ！」

「マジで塩貝はいつかやってくれると思う」

「もうすでに4年後楽しみや！」

「塩貝負けん気強くていい。すきだよこういう人」

「塩貝好きだわ こいつは大物になる」

「バケモンやん こういうやつ好きだわ」

塩貝は1次リーグ初戦のオランダ戦は後半39分に途中出場。その後、チュニジア戦、スウェーデン戦、ブラジル戦は出番がなかった。



（THE ANSWER編集部）