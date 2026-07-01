超ときめき宣伝部、2027年春に活動終了へ 12年の歴史に幕【コメント全文】
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽はハートマーク）が、2027年春ごろをもって活動終了すること7月1日、公式サイトで発表した。
【写真】キュートなひよりんがいっぱい！ 超ときめき▽宣伝部・吉川ひより撮りおろしショットをチェック!!
公式サイトは「超ときめき▽宣伝部より大切なお知らせ」というエントリーを掲載し、「2027年の春頃をもって活動を終了することになりました」「活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました」と発表した。
終了までの活動については「2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定」と予告している。
超ときめき▽宣伝部は2015年4月結成。現メンバーは辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人。グループの代表曲として「すきっ!〜超ver〜」、「最上級にかわいいの!」、「超最強」などがある。
【コメント全文】
超ときめき▽宣伝部より大切なお知らせ
2026.07.01
いつも超ときめき▽宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。
超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。
このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。
活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました。
デビューから12年、たくさんの応援に支えられながら活動させていただきました。
心より感謝申し上げます。
これから2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です。
会場名の発表は今しばらくお待ちいただければと思います。
ライブ以外でも、皆さんと会える機会を多く作りたいと思っております。
これから行われるライブやイベント全てにおいて、皆さんと過ごせる時間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動していきます。
最後の瞬間まで応援いただけますと幸いです。
2026年7月1日
超ときめき▽宣伝部 スタッフ一同
引用：超ときめき▽宣伝部公式サイト
【写真】キュートなひよりんがいっぱい！ 超ときめき▽宣伝部・吉川ひより撮りおろしショットをチェック!!
公式サイトは「超ときめき▽宣伝部より大切なお知らせ」というエントリーを掲載し、「2027年の春頃をもって活動を終了することになりました」「活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました」と発表した。
超ときめき▽宣伝部は2015年4月結成。現メンバーは辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人。グループの代表曲として「すきっ!〜超ver〜」、「最上級にかわいいの!」、「超最強」などがある。
【コメント全文】
超ときめき▽宣伝部より大切なお知らせ
2026.07.01
いつも超ときめき▽宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。
超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。
このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。
活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました。
デビューから12年、たくさんの応援に支えられながら活動させていただきました。
心より感謝申し上げます。
これから2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です。
会場名の発表は今しばらくお待ちいただければと思います。
ライブ以外でも、皆さんと会える機会を多く作りたいと思っております。
これから行われるライブやイベント全てにおいて、皆さんと過ごせる時間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動していきます。
最後の瞬間まで応援いただけますと幸いです。
2026年7月1日
超ときめき▽宣伝部 スタッフ一同
引用：超ときめき▽宣伝部公式サイト