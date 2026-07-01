カーラ・デルヴィーニュ、ジョニデと離婚騒動中のアンバー・ハードと交際していた「彼は嫉妬に狂っていた」
モデルで俳優のカーラ・デルヴィーニュが、ジョニー・デップと泥沼の離婚騒動を繰り広げていたアンバー・ハードと、その最中に交際していたことを認めた。カーラは、ジョニーが二人の関係を知り、嫉妬に狂っていたとコメントしている。
【写真】世界中から注目を浴びた裁判 米裁判所に向かうジョニー・デップとアンバー・ハード（2022年）
泥沼の名誉棄損裁判で注目を集めたアンバーとジョニーは、2011年に交際を公表し、2015年に結婚。2016年5月にアンバーから離婚を申請し、同年8月に合意に至った。Peopleによると、以前から、ジョニーと離婚した頃にアンバーとカーラが恋愛関係にあったと噂されていたという。
ポッドキャスト『The Louis Theroux Podcast』で、「ジョニー・デップの件」について質問を受けたカーラは、「私が話していいのかな？」と前置きしたうえで、「『ロンドン・フィールズ』という作品で共演したのがきっかけでした。彼も出演していました。彼は嫉妬に狂っていたと思う。その時は何もなくて、関係を持ったのは二人が離婚した後じゃなかったかな。長い間とても親しい関係だったのですが、二人が離婚劇を繰り広げている時は、そうだな、付き合っていたと思う」と語った。
アンバーが主演した『ロンドン・フィールズ』は、マーティン・エイミスの同名小説を基に2013年から2015年にかけて撮影が行われ、2018年に公開。アンバーとジョニー、カーラのほか、ビリー・ボブ・ソーントンやジム・スタージェス、テオ・ジェームズらが出演する。ちなみに同作は、監督がスタジオと揉めたこともあり、興行収入、評価とも散々な結果に。アンバーは最低映画に贈られるラジー賞にノミネートされてしまった。
なお、ジョニーはアンバーとの離婚後、彼のことを「妻を殴る男」と書いた英タブロイド紙The Sunを名誉棄損で提訴するも敗訴。その後、アンバーがThe Washington Postに寄稿した記事でジョニーの名前を出さずにDV被害を告発したことを受け、彼女を相手にアメリカで名誉棄損裁判を起こし、ジョニーの訴えを大部分で認める評決が下された。
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泥沼の名誉棄損裁判で注目を集めたアンバーとジョニーは、2011年に交際を公表し、2015年に結婚。2016年5月にアンバーから離婚を申請し、同年8月に合意に至った。Peopleによると、以前から、ジョニーと離婚した頃にアンバーとカーラが恋愛関係にあったと噂されていたという。
アンバーが主演した『ロンドン・フィールズ』は、マーティン・エイミスの同名小説を基に2013年から2015年にかけて撮影が行われ、2018年に公開。アンバーとジョニー、カーラのほか、ビリー・ボブ・ソーントンやジム・スタージェス、テオ・ジェームズらが出演する。ちなみに同作は、監督がスタジオと揉めたこともあり、興行収入、評価とも散々な結果に。アンバーは最低映画に贈られるラジー賞にノミネートされてしまった。
なお、ジョニーはアンバーとの離婚後、彼のことを「妻を殴る男」と書いた英タブロイド紙The Sunを名誉棄損で提訴するも敗訴。その後、アンバーがThe Washington Postに寄稿した記事でジョニーの名前を出さずにDV被害を告発したことを受け、彼女を相手にアメリカで名誉棄損裁判を起こし、ジョニーの訴えを大部分で認める評決が下された。