『ラブシャ』Aki、さらさ、TiDEら最終出演アーティスト発表　3日間で過去最大96組に

2026年8月28日（金）から30日（日）まで、山梨県・山中湖交流プラザきららで開催される野外音楽フェス『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026』の最終出演アーティストと日割りが発表された。

今回新たに出演が発表されたのは、Aki（アキ）、goethe（ゲーテ）、SWEE（スウィー）、Meg Bonus（メグ・ボーナス）、さらさ、TiDE（タイド）の6組。さらに、ラブシャの夜を締めくくるCLOSING DJとして、DJやついいちろう（エレキコミック）、牡蠣姫、樋口大喜の出演も決定した。これにより、今年の出演者は3日間で総勢96組となり、過去最大規模での開催となる。

初日となる8月28日（金）には、あいみょん、Creepy Nuts（クリーピーナッツ）、KANA-BOON（カナブーン）、Kroi（クロイ）、東京スカパラダイスオーケストラ、ハルカミライ、04 Limited Sazabys（フォーリミテッドサザビーズ）、マキシマム ザ ホルモン、宮本浩次、ヤバイTシャツ屋さんらが出演。CLOSING DJはDJやついいちろうが務める。

8月29日（土）には、ASIAN KUNG-FU GENERATION（アジアン・カンフー・ジェネレーション）、iri（イリ）、EGO-WRAPPIN’（エゴラッピン）、SIRUP（シラップ）、STUTS（スタッツ）、sumika（スミカ）、Tempalay（テンパレイ）、never young beach（ネバー・ヤング・ビーチ）、羊文学、MAN WITH A MISSION（マン・ウィズ・ア・ミッション）、レミオロメン、WANIMA（ワニマ）らがラインナップ。CLOSING DJには、Rachel（レイチェル／chelmico）のDJ名義である牡蠣姫が登場する。

最終日となる8月30日（日）には、アイナ・ジ・エンド、Aooo（アウー）、クリープハイプ、go!go!vanillas（ゴーゴーバニラズ）、さらさ、サンボマスター、10-FEET（テンフィート）、Vaundy（バウンディ）、My Hair is Bad（マイヘアーイズバッド）、マカロニえんぴつ、礼賛、Lucky Kilimanjaro（ラッキーキリマンジャロ）らが出演。CLOSING DJは樋口大喜が担当する。

『SWEET LOVE SHOWER』は、スペースシャワーが主催する夏の野外音楽フェス。世界文化遺産・富士山と山中湖を望む自然豊かなロケーションを舞台に、毎年多彩なアーティストが出演してきた。豪華なラインナップに加えてロケーションもラブシャならではの魅力だ。開放的な野外ステージで音楽を楽しみながら、景色や夕暮れの空気まで味わえる。都市部のライブ会場とは異なる、自然の中で音楽を浴びる時間は、夏の終わりを締めくくる特別な記憶として多くのファンに親しまれてきた。

昨年は30周年のアニバーサリーイヤーとして開催。今年は31年目を迎え、ロック、ポップス、ヒップホップ、R＆B、インディー、シンガーソングライターまで、ジャンルを横断したアーティストが山中湖に集結する。世代やスタイルの異なる音楽が同じ場所に並ぶことで、現在の日本の音楽シーンの広がりも感じられる3日間となりそうだ。

【開催概要】

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」 開催日程：2026年8月28日（金）、29日（土）、30日（日） 時間：開場9:00／開演10:00予定 会場：山梨県 山中湖交流プラザ きらら

【チケット概要】 一般発売：2026年6月27日（土）10:00〜3日通し券：39,000円（税込） 2日通し券：27,000円（税込） 1日券：15,000円（税込） ※8月29日（土）〜30日（日）の2日通し券はSOLD OUT公式サイト：https://2026.sweetloveshower.com/