TXT・ヨンジュン、新曲『Ice Cream』ハイライト音源＆振り付けを電撃公開！わずか20秒でファンを虜に

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、カムバックへの期待を高めている。

ソロ新曲『Ice Cream』のハイライト音源と振り付けをサプライズ先行公開し、注目を集めた。

【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本満喫SHOT

ヨンジュンは6月29日、グループ公式SNSを通じて、2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』のタイトル曲『Ice Cream』のハイライト振り付けを収めた約20秒の映像を公開した。

映像では、中毒性の強いサウンドとウィットに富んだパフォーマンスが見事に調和し、グローバルファンの反応を引き出している。

タイトル曲『Ice Cream』は、ヴィンテージ感のあるドラムサウンド、耳を引きつけるベース、軽快なギターリフが合わさったファンクロック（Funk rock）ジャンルの楽曲だ。互いにとって甘い存在でありながら、一定の距離を保つクールな恋人関係を歌っている。特に、熱すぎると溶けてしまい、急いで飲み込むと頭痛を引き起こすアイスクリームの性質を恋愛にウィットたっぷりに例えた、感覚的な歌詞が際立つ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

今回の新曲は、何より“ヨンジュン印のサマーソング”の真髄を見せるものとして期待されている。ヨンジュンは今回の振り付け制作に自ら参加し、自身ならではの独創的な個性と感覚を盛り込んだ。

華やかな動線や複雑な構成に頼るのではなく、ヨンジュン特有のセンスある動きと卓越した表現力で視線を引きつける。アイスクリームがすっと溶けていく様子を表現した動きから、「頭痛でいっぱい brain freeze」という歌詞に合わせて頭を抱える機転の利いたジェスチャーまで、直感的でありながらトレンディな振り付けが見る楽しさを高めている。

なお、ヨンジュンの魅力を集約した2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』は、7月10日13時にリリースされる。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。