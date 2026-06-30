ファーストサマーウイカ、“アドリブがすごい人”を実名告白！奇想天外に見えて「トークは技巧派」と大絶賛

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月29日（月）に放送された同番組に、ファーストサマーウイカがゲストとして登場。“アドリブがすごい人”を尋ねられると“奇想天外なキャラクターのイメージが強い女性芸人”の名前を挙げ、撮影でのエピソードを明かした。

【映像】SNSにまつわる本音も…ウイカの“毒出しノート”

今回はゲストにウイカが登場。番組恒例の企画「毒出しノート」で、「『バラエティ番組でのタレントの発言は（おもしろいシーンも）すべて台本、言わされてるだけ』というネットの意見に、やるせなさと苛立ちを覚える」と、演者の現場での努力を無視する視聴者への本音を明かした。

そこから「アドリブがすごいと感じた芸人さんとかいたりします？」と質問されたウイカは、「鳥居みゆきさん」と回答する。

ウイカは、鳥居について「カオス的な奇想天外なキャラクターのイメージが強いじゃないですか。ただやっぱ、トークはかなり技巧派というかテクニックがすごくて」と称賛。以前、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務める番組で、鳥居と共演したときのエピソードを語りはじめた。

その際に、aikoの曲の話題になり、鳥居の発言に上田がツッコミを入れる一幕があったそう。それに対して、鳥居は「じゃ、この話は“あいこ”ってことで」とaikoの名前を使ってオチをつけ、そのテクニックを目の当たりにしたウイカは「すげー！」と鳥肌が立ったという。

ウイカは、番組においてどのようなトークをするかの台本はあるものの、それをさらにおもしろくする鳥居のような存在がいるからこそ奇跡が起こるのだと熱弁していた。