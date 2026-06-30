『ディセンダント』最新作、7.24配信決定！ 過去を変えた代償として新たな脅威が出現
ディズニーヴィランズの子どもたちが主人公の大人気ミュージカル映画シリーズ最新作『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』が、7月24日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信されることが決定。併せて、新たな世界観を捉えた予告編とキービジュアルが公開された。
【動画】過去を変えた代償として新たな脅威が！ 『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』予告編
『ディセンダント』シリーズは、“もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら？”というユニークな発想から生まれたディズニー・オリジナル作品。『眠れる森の美女』マレフィセントの娘マルや『白雪姫』イーヴィル・クイーンの娘イヴィなどヴィラン・キッズの葛藤や成長、友情・恋などをポップなミュージカル音楽とともに描き、2015年の『ディセンダント』公開以来、ティーンを中心に人気を博してきた。
2015年〜2019年にかけて製作された全3作はそれぞれ年間で最も視聴されたケーブル映画としてランクインし、米国のTVおよびストリーミングで約10億時間の視聴時間を誇る大人気コンテンツだ。
2024年には『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』がディズニープラスで初公開され、6歳から11歳までのキッズ＆ガールズの中で最も視聴されたオリジナル映画となり、YouTube上で「ディセンダント」関連のコンテンツが延べ、90億回以上の再生回数を記録するなど、シリーズが始まって10年以上たった今でも高い人気を誇っている。
前作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』では、『ふしぎの国のアリス』ハートの女王の娘レッド（カイリー・キャントラル）と、『シンデレラ』シンデレラの娘クロエ（マリア・ベイカー）が時空を超えたタッグを組み、世界を救う大活躍を見せた。
前作のラストでは、ハートの女王は改心し、シンデレラも無事に救われ、すべてがハッピーエンドに終わったかのように見えた。しかし、彼女たちが“過去を変えてしまったこと”により、新たなタイムラインが誕生。レッドの親友だったはずのマドックス・ハッター（レオナルド・ナム）が、まさかのヴィランとなって登場するという予期せぬ事態を招くことに――。
本作の最大の注目ポイントは、新たなヴィラン「マドックス・ハッター」によって捕らえられてしまったハートの女王とワンダーランドを救うため、レッドとクロエとともに戦う魅力的な新キャラクターたち。 レッドの新しい妹ピンク（リアマニ・セグラ）をはじめ、『ミラベルと魔法だらけの家』に登場したルイーサ・マドリガルの息子ルイス（アレクサンドロ・バード）、『ピーター・パン』のヴィランであるキャプテン・フックの娘ヘイゼル（キアラ・ロメロ）など、ディズニーのDNAを受け継ぐ新世代のキャラクターたちが続々と登場し、ワンダーランドの命運をかけた新たな冒険を繰り広げる。
さらに、数々のヒット作で知られる実力派女優・コメディアンのオークワフィナ（『リトル・マーメイド』スカットル役、『ラーヤと龍の王国』シスー役）が、ワンダーランドの不気味で謎めいた猫チェシーの声優として参戦することも決定。豪華なキャスト陣がワンダーランドの歪んだ世界をさらにカラフルに彩る。
今回公開された予告映像では、過去を変えた代償として新たな脅威が生まれ、一般市民やオラドンのメンバーに危機が忍び寄る不穏な空気感が漂う。以前とはガラリと変化してしまった世界の中で、環境や身の回りのものまで変わり果て、戸惑うレッドとクロエ。その世界でレッドは、かつての親友だったマドックスが街でいちばんの悪党へと変貌していた事実を知る……。敵と味方の境界線が曖昧になるなか、二人はやがて、本当の仲間が誰なのかを見極める戦いへと身を投じていく――。そして、“ディセンダント”らしさ全開のポップでダークな世界観の演出や、物語を彩る新たな楽曲とともに躍動感あふれるダンスシーンも垣間見え、本編への期待がより一層高まる。
本作では、エミー賞受賞のトップ振付師エミリオ・ドサールがキレキレのダンスシーンを担当。キャラクターたちの葛藤や決意を表現した完全新曲の数々は必見だ。これまで以上にパワーアップした圧倒的なパフォーマンスから目が離せない。
あわせて公開された新たなポスタービジュアルは、レッドとクロエを中心に迷路庭園が広がるデザイン。歪んだワンダーランドの迷宮へと引き込まれていくかのような、スリリングな展開を予感させるビジュアルだ。
さらに、『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』の配信を記念して、ファン必見の特別プログラム『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』が、7月24日から同日配信されることが決定。
本作は、2025年夏に北米40都市以上の巨大アリーナを巡り、全公演ソールドアウトを記録して観客を熱狂させた伝説のライブツアー「ディセンダント／ゾンビーズ ワールド・コライド・ツアー」の様子を収めた特別なコンサートムービー。
圧倒的な人気を誇る2大オリジナル・ムービー『ディセンダント』と『ゾンビーズ』のキャストたちが奇跡の共演を果たし、お互いのシリーズを代表するヒットナンバーを圧倒的な熱量で披露する。
映画『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』と特別プログラム『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』は、7月24日から「ディズニープラス」で独占配信。
【動画】過去を変えた代償として新たな脅威が！ 『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』予告編
『ディセンダント』シリーズは、“もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら？”というユニークな発想から生まれたディズニー・オリジナル作品。『眠れる森の美女』マレフィセントの娘マルや『白雪姫』イーヴィル・クイーンの娘イヴィなどヴィラン・キッズの葛藤や成長、友情・恋などをポップなミュージカル音楽とともに描き、2015年の『ディセンダント』公開以来、ティーンを中心に人気を博してきた。
2024年には『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』がディズニープラスで初公開され、6歳から11歳までのキッズ＆ガールズの中で最も視聴されたオリジナル映画となり、YouTube上で「ディセンダント」関連のコンテンツが延べ、90億回以上の再生回数を記録するなど、シリーズが始まって10年以上たった今でも高い人気を誇っている。
前作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』では、『ふしぎの国のアリス』ハートの女王の娘レッド（カイリー・キャントラル）と、『シンデレラ』シンデレラの娘クロエ（マリア・ベイカー）が時空を超えたタッグを組み、世界を救う大活躍を見せた。
前作のラストでは、ハートの女王は改心し、シンデレラも無事に救われ、すべてがハッピーエンドに終わったかのように見えた。しかし、彼女たちが“過去を変えてしまったこと”により、新たなタイムラインが誕生。レッドの親友だったはずのマドックス・ハッター（レオナルド・ナム）が、まさかのヴィランとなって登場するという予期せぬ事態を招くことに――。
本作の最大の注目ポイントは、新たなヴィラン「マドックス・ハッター」によって捕らえられてしまったハートの女王とワンダーランドを救うため、レッドとクロエとともに戦う魅力的な新キャラクターたち。 レッドの新しい妹ピンク（リアマニ・セグラ）をはじめ、『ミラベルと魔法だらけの家』に登場したルイーサ・マドリガルの息子ルイス（アレクサンドロ・バード）、『ピーター・パン』のヴィランであるキャプテン・フックの娘ヘイゼル（キアラ・ロメロ）など、ディズニーのDNAを受け継ぐ新世代のキャラクターたちが続々と登場し、ワンダーランドの命運をかけた新たな冒険を繰り広げる。
さらに、数々のヒット作で知られる実力派女優・コメディアンのオークワフィナ（『リトル・マーメイド』スカットル役、『ラーヤと龍の王国』シスー役）が、ワンダーランドの不気味で謎めいた猫チェシーの声優として参戦することも決定。豪華なキャスト陣がワンダーランドの歪んだ世界をさらにカラフルに彩る。
今回公開された予告映像では、過去を変えた代償として新たな脅威が生まれ、一般市民やオラドンのメンバーに危機が忍び寄る不穏な空気感が漂う。以前とはガラリと変化してしまった世界の中で、環境や身の回りのものまで変わり果て、戸惑うレッドとクロエ。その世界でレッドは、かつての親友だったマドックスが街でいちばんの悪党へと変貌していた事実を知る……。敵と味方の境界線が曖昧になるなか、二人はやがて、本当の仲間が誰なのかを見極める戦いへと身を投じていく――。そして、“ディセンダント”らしさ全開のポップでダークな世界観の演出や、物語を彩る新たな楽曲とともに躍動感あふれるダンスシーンも垣間見え、本編への期待がより一層高まる。
本作では、エミー賞受賞のトップ振付師エミリオ・ドサールがキレキレのダンスシーンを担当。キャラクターたちの葛藤や決意を表現した完全新曲の数々は必見だ。これまで以上にパワーアップした圧倒的なパフォーマンスから目が離せない。
あわせて公開された新たなポスタービジュアルは、レッドとクロエを中心に迷路庭園が広がるデザイン。歪んだワンダーランドの迷宮へと引き込まれていくかのような、スリリングな展開を予感させるビジュアルだ。
さらに、『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』の配信を記念して、ファン必見の特別プログラム『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』が、7月24日から同日配信されることが決定。
本作は、2025年夏に北米40都市以上の巨大アリーナを巡り、全公演ソールドアウトを記録して観客を熱狂させた伝説のライブツアー「ディセンダント／ゾンビーズ ワールド・コライド・ツアー」の様子を収めた特別なコンサートムービー。
圧倒的な人気を誇る2大オリジナル・ムービー『ディセンダント』と『ゾンビーズ』のキャストたちが奇跡の共演を果たし、お互いのシリーズを代表するヒットナンバーを圧倒的な熱量で披露する。
映画『ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド』と特別プログラム『ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート』は、7月24日から「ディズニープラス」で独占配信。