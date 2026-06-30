7月18日14時から8時間にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2026』（TBS）の、第2弾出演アーティストが発表された。

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今回発表されたのは、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY'S、M!LKの22組。

また、番組恒例のダンス企画『DREAMダンス』も発表。今年は“限界をこえる”をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、ドリームチームを結成する。

“時代を越える”オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる“限界をこえる”パフォーマンスを披露。TRF、EXILE 松本利夫らも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。なお、各チームのパフォーマンス楽曲の詳細は後日発表予定だ。

さらに、1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンと共に作り上げる新企画もスタート。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITS ZIPPER、M!LKが決定した。

そのほか、ミリオンを達成した大ヒット曲を“ミリオン超えメドレー”として披露する企画もオンエア。AKB48、&TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46が参加する。

また、番組恒例の大合唱企画も発表。今回は、HIPPY「君に捧げる応援歌」を共に歌う参加者を募集する。応募方法の詳細は、番組公式サイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）