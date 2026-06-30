活動再開した世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶが妖艶な姿を披露した。

３０日までにインスタグラムを更新。「パリ ＃ＣｅｌｉｎｅＳＳ２７ ＠ｃｅｌｉｎｅ」と記し、世界ツアー中の合間をぬって、フランス・パリで開催されたグローバルアンバサダーを務める高級メゾン「セリーヌ」のショーに出席した際のオフショットをアップ。真っ赤なシャツの前ボタンをウエスト近くまで開け、えんじ色のジャケットを合わせた姿やベレー帽をかぶったもの、英国出身の大物音楽プロデューサー、マーク・ロンソンとのランウェーサイドでの２ショットもある。

ネット上では「テテ、めちゃくちゃ素敵」「うわあああああ…テテかっこよ」「カッコよすぎて倒れそう」「大御所テヒョン氏とテテちゃんからの供給が混在していて頭が混乱する」「爆イケすぎる」「スターすぎるし、ノーマルカメラでこのビジュとオーラはレベチ美しすぎる…」「赤テテの登場が衝撃的すぎ」「鼻血出そうなぐらいかっこいい」「テテ自体がアート」「キムテヒョンに情緒まで狂わされる」「モデル以上にモデル」「すさまじいオーラ」「これを着こなすテテ、やっぱりすごいな」「本当にカッコいい。赤が似合いすぎる」「テテの振り幅にはいつも驚かされるしモデルとしても最高の素材で神様が作った唯一無二の存在だと改めて実感」などともん絶するファンが続出していた。

ＢＴＳはで３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースしメンバー７人がそろった“完全体”で再始動。同２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。