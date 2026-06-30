7月8日の中日戦で実現した“凱旋登板”

ファン待望の“初登板”がようやく実現する。DeNAは29日、7月8日に横浜スタジアムで行われる中日戦で、俳優の志田未来さんがセレモニアルピッチを務めることを発表。初の大役抜擢に、「ついにキターー」「神すぎる」「盛り上がりそう」と歓喜するファンが続出した。

7月7日から9日の中日戦は「野球未来創造 SERIES 〜横浜 DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜」として開催。志田さんは第2戦のスペシャルゲストとして出演し、自身初となるセレモニアルピッチのほか、試合前のトークショー、イニング間イベントにも登場する。

球団を通して志田さんは「神奈川県出身の私にとって、ベイスターズの始球式は、いつか投げてみたいと思っていた夢の一つでした。当日はきっとガチガチに緊張すると思いますが、皆さまと一緒に試合を盛り上げられるよう、心を込めて投球したいと思います！」と、ファンに意気込みを届けた。

横浜の一夜を盛り上げる人気女優の参戦にファンは早くも興奮気味。SNS上には「え!? すごい」「まじか!?」「わ〜楽しみー！」「ようやく志田未来くるのか」「ヤバい激アツ」「意外にも初始球式なんだ」「これ以上ない人選だわ」などの期待に満ちたコメントが飛び交っていた。

数々のドラマや映画に出演している志田さんは、自身のSNSなどで野球やベイスターズへの愛を発信していることでも知られている。7月に実現した“凱旋登板”は大きな注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）