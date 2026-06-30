エイベックス・エンタテインメント株式会社と朝日放送テレビ株式会社は、高校ダンス部日本一を決定する第14回全国高等学校ダンス部選手権（以下、DCC）の東北地方大会を6月27日（土）に太白区文化センターにて開催。仙台市立仙台商業高等学校が優勝した。

同校は、8月26日（水）に東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される決勝大会への出場権を獲得。なお、「第14回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」は、2026年夏にABCテレビ・テレビ朝日系列にて、全国ネット特別番組の放送が予定されている。詳細は後日発表予定。

DCCは全国の高校ダンス部の頂点を競い合う大会で、2013年から始まり本年度で第14回を迎えた。本大会では、ダンス技術のみを競うのではなく、「漢字二文字のテーマをいかにダンスで表現するか」を審査基準とし、「技術力」「表現力」「独創性」が総合的に評価される。昨年まで実施していた東北・関東・中部・関西・九州の5エリアに加え、本年から新たに四国・沖縄エリアを追加した全7エリアで、6月より地方大会を開催。さらに、オンラインによる予選大会も実施される。これらの予選を勝ち抜いたチームが、8月に東京で開催される決勝大会へ出場する。

この度、東北地方大会では、8チームが出場。仙台市立仙台商業高等学校が激戦を制した。

なお、決勝大会進出校は、8月2日（日）開催のオンライン予選結果発表を経て出そろう予定。

決勝進出チーム、および審査員のコメント

▼仙台市立仙台商業高等学校（テーマ：涙炎（リボーン））

入賞コメント

とても嬉しいです。チームのみんなが泣いていて今まで頑張ってきて良かった、みんなを信じてきて良かったと思いました。最高の10代目だなと感じています。顧問の先生も今年が最後の年になるので、まずはDCCで全国大会に連れていけて本当に良かったです。

審査員・福助コメント：

本当におめでとうございます。33名という東北地方大会最多人数で一糸乱れぬパフォーマンスでした。全員を同じレベルに持っていくという徹底したこだわりと、そこから生み出される世界観によって素晴らしいパフォーマンスになったと思います。音楽の選曲も、独立した女性が歌っているという意味の曲（曲名：Tears / アーティスト名：Clean Bandit・曲名：Survivor / アーティスト名：Destiny’s Child）を使っていて、すごく表情や皆さんの作品にあっていたと思います。素晴らしい作品をありがとうございました。

第14回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）東北地方大会 概要

開催日時：2026年6月27日（土）

会場：太白区文化センター

出場チーム：合計8チーム出場

仙台城南高等学校（宮城県）※2チーム／宮城県古川工業高等学校（宮城県）※2チーム／仙台市立仙台商業高等学校（宮城県）／宮城第一高等学校（宮城県）／酒田南高等学校（山形県）／聖和学園高等学校（宮城県）

審査員：福助、AYACO、KEN×2、Aki、MINAMI（敬称略）

優勝進出校について

仙台市立仙台商業高等学校 ダンス部

■総部員数：64人（設立10年目）

■練習しているジャンル：HIPHOP, JAZZ, GIRLS, FREESTYLE（創作を含む）

■ダンス部の方針や特長：「楽しく厳しく!」

■作品テーマ：涙炎（読み：リボーン）

■作品テーマについての説明：

いつも悩んで泣いてばかりいた私。そんな弱い私とはここでお別れ。雷鳴と共に私は生まれ変わる。強くたくましい女性として生きていく。未来へ向けた強い女性の決意をダンスで表現しました。

DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）について

DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）は、高校ダンス部の日本一を決める大会。高校ダンス部であれば参加費無料でエントリーでき、1～40名のメンバーで構成されたチームであること等を条件に、全国の高校生に広く挑戦の機会が提供されている。

全国各地で行われる地方大会や、オンライン予選大会を勝ち抜いた33チームに、シード校（昨年大会の1位～3位）3チームを加えた、合計36チームが決勝大会に進む。

決勝大会では、優勝チーム、上位チームの発表に加え、各種特別賞も用意。高校ダンス部の全国No.1の座を目指し、全国各地から勝ち上がってきた36チームが熱いパフォーマンスを披露する。

詳細は公式サイトでご確認ください。

DCC公式サイト：https://dcc.avex.jp/