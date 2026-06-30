TBSの江藤愛アナウンサー（40）が30日、アシスタントを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）の生放送にゲスト出演。KAT―TUNで俳優の亀梨和也（40）との結婚を発表した元同局アナウンサーで女優の田中みな実（39）を祝福した。

江藤アナは2009年入社の唯一の同期。入社当時の2人が並ぶ初々しい映像なども紹介された。

VTRを受け、江藤アナは「皆さん、知らない方の方が多いかもしれませんけれど、2009年に2人で、唯一の同期で入ったんですけれども」と照れ笑いを浮かべつつ、「本当におめでとう」と祝福した。

「実は今月、会う約束をしていて。でも、天気とかいろいろあって会えなかったんですけど、昨日“おめでとう”ってメールしたら、“会って伝えたかったんだよ”って言ってくれて。うれしいじゃないですか、また来月会う約束をして、会いたいなと」とやり取りを明かした。

「本当にハートのある女性なので、素敵な家庭を築いていくんだろうなと思っていて」と笑顔。「そしたら今日、ご家族で『ひるおび』見てくれている、って！おめでとう！！」とカメラに向かって手を振った。

亀梨と田中は29日、双方の所属事務所を通じて結婚を発表。同時に田中が第1子を妊娠していることも伝えた。