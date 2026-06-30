「私は金で動くただの料理請負人」冷徹な言葉の裏にある凄み。謎多き“幻の料理人”の魅力に迫る！【漫画 ザ・シェフ】

法外な報酬を要求し、依頼人の希望に応じて完璧な料理を作り上げる“幻の料理人”こと味沢匠。

冷徹な言葉を放ちながらも、なぜか関わった人々を救ってしまう彼の魅力とは？

今回は、名作料理劇画『ザ・シェフ』第9話「執念」から、主人公・味沢の底知れぬ実力と謎めいたキャラクター性が光る第9話をご紹介します！

法外な報酬を要求する「幻の料理人」

味沢匠は、時に国賓をもてなす晩餐を任され、その報酬として500万円を提示されるほどの超一流シェフです。

本作の第9話でも、彼はあくまで「金で動く請負人」としてのスタンスを崩さず、依頼主であるマダム・志乃に対してもドライな態度を貫きます。

「ピラフ」ひとつで客を黙らせる圧倒的スキル

彼の凄さがわかるのが、初見の客に料理を提供するシーン。

腕試しをするように「簡単な料理で腕の良し悪しがわかる」とピラフを注文した偉そうな客（実は志乃の元夫）でしたが、一口食べた瞬間に「こんなうまいピラフは初めてだ」と冷や汗を流して驚愕します。

シンプルな料理にこそ真髄が宿る、味沢の天才的な技術が光る名シーンです。

冷たい態度に隠された彼なりの「救済」

ドライな態度をとる味沢ですが、彼の料理は確実に志乃の命と人生を救い、店に活気を取り戻させました。

元夫が現れ、料理勝負を挑まれた際も、彼は静かにその挑戦を受け入れようとします。

孤高のダークヒーローとも言える彼の、不器用でストイックな魅力に惹き込まれること間違いなしです。