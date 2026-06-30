北川精機がストップ高で最高値圏舞い上がる、世界のＡＩサーバーインフラの中軸担う

北川精機<6327.T>が全般荒れ模様の地合いのなか、我が道を行く展開で上場来高値を大幅更新。一時１０００円高はストップ高となる７９００円まで噴き上げる場面があった。きょうの市場でＡＩ・半導体関連は高寄り後に値を消す銘柄が多くなっているが、同社株は異質の強さで売り物を吸収し、特定の大口買い主体がいることを示唆する動きとなっている。



プリント基板の真空プレス機を主力とするが、その商品競争力はグローバルベースでも一頭地を抜いている。とりわけＡＩデータセンターの建設が世界的に加速するなか、ＧＰＵ搭載サーバー用に高多層・高性能のプリント基板材料の銅張積層板（ＣＣＬ）の需要が急拡大している。米ビッグテックを中心としたＣＣＬ成形用真空大型プレス機への旺盛なニーズは、同社が次世代ＡＩインフラにおけるサプライチェーンの要衝を担うことを裏付けている。業績も２６年６月期は経常利益段階で前期比５０％増の９億円と過去最高を更新する予想にあるが、一段の上振れも視野に入っているもよう。更に２７年６月期は初の１０億円台突破が濃厚とみられている。



出所：MINKABU PRESS