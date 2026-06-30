





【材料】（2人分）



鶏ささ身 2本

酒 小さじ 2

ブロッコリー 1/4株

<ゴマ酢>

すり白ゴマ 大さじ 2

作り置き甘酢 大さじ 1.5

しょうゆ 小さじ 2



【下準備】



1、鶏ささ身は長さを3等分に切り、耐熱容器に入れて酒をかけ、ラップをして電子レンジで2〜3分加熱する。粗熱が取れたら細く裂く。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。







2、ブロッコリーは小房に分けて耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで1〜1分30秒加熱する。水に取り、粗熱が取れたら水気をきる。



3、ボウルで＜ゴマ酢＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、＜ゴマ酢＞のボウルに鶏ささ身、ブロッコリーを加えて和え、器に盛る。







ささ身とブロッコリーのゴマ酢和え【材料】（2人分）鶏ささ身 2本酒 小さじ 2ブロッコリー 1/4株<ゴマ酢>すり白ゴマ 大さじ 2作り置き甘酢 大さじ 1.5しょうゆ 小さじ 2【下準備】1、鶏ささ身は長さを3等分に切り、耐熱容器に入れて酒をかけ、ラップをして電子レンジで2〜3分加熱する。粗熱が取れたら細く裂く。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。2、ブロッコリーは小房に分けて耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで1〜1分30秒加熱する。水に取り、粗熱が取れたら水気をきる。3、ボウルで＜ゴマ酢＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、＜ゴマ酢＞のボウルに鶏ささ身、ブロッコリーを加えて和え、器に盛る。

【No.2】彩りきれい！シャキシャキ食感「ブロッコリーのレンジサラダ」







【材料】（2人分）



ブロッコリー 1/2株

赤ピーマン 1個

<ドレッシング>

作り置き甘酢 大さじ 2

しょうゆ 大さじ 1

ゴマ油 小さじ 2

塩コショウ 少々



【下準備】



1、ブロッコリーは小房に分け、水に放ってザルに上げる。







2、赤ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、ひとくち大に切る。



3、ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、耐熱容器にぬれたままのブロッコリー、赤ピーマンを広げてラップをかけ、電子レンジで1〜2分加熱してザルに上げ、汁気をきって冷ます。







2、＜ドレッシング＞のボウルに(1)を加えてからめ、器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



ブロッコリーのレンジサラダ【材料】（2人分）ブロッコリー 1/2株赤ピーマン 1個<ドレッシング>作り置き甘酢 大さじ 2しょうゆ 大さじ 1ゴマ油 小さじ 2塩コショウ 少々【下準備】1、ブロッコリーは小房に分け、水に放ってザルに上げる。2、赤ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、ひとくち大に切る。3、ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、耐熱容器にぬれたままのブロッコリー、赤ピーマンを広げてラップをかけ、電子レンジで1〜2分加熱してザルに上げ、汁気をきって冷ます。2、＜ドレッシング＞のボウルに(1)を加えてからめ、器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。

【No.3】韓国風の味つけがやみつき！「ブロッコリーナムル」







【材料】（2人分）



ブロッコリー 1/2株

チリメンジャコ 大さじ 2

ショウガ(すりおろし) 1/2片分

<調味料>

砂糖 少々

しょうゆ 小さじ 2

ゴマ油 小さじ 1

白ゴマ 少々



【下準備】



1、ブロッコリーは小房に分ける。







2、ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、ボウルにブロッコリーを入れ、ラップをかけて電子レンジで2分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。







2、＜調味料＞のボウルにブロッコリー、チリメンジャコ、ショウガを加え、混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。







ブロッコリーナムル【材料】（2人分）ブロッコリー 1/2株チリメンジャコ 大さじ 2ショウガ(すりおろし) 1/2片分<調味料>砂糖 少々しょうゆ 小さじ 2ゴマ油 小さじ 1白ゴマ 少々【下準備】1、ブロッコリーは小房に分ける。2、ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、ボウルにブロッコリーを入れ、ラップをかけて電子レンジで2分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。2、＜調味料＞のボウルにブロッコリー、チリメンジャコ、ショウガを加え、混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。

じめじめと蒸し暑い梅雨の季節は、火を使わないレシピが大活躍！ブロッコリーはレンジ加熱ならわずか1〜2分で下ごしらえが完了し、栄養もしっかりキープできます。今回はE・レシピで人気のレンジで作るブロッコリーおかずTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。■【人気レシピNo.1】たんぱく質もとれてさっぱり絶品♪「ささ身とブロッコリーのゴマ酢和え」ささ身もブロッコリーも、すべてレンジにおまかせ♪ 10分で完成する手軽さなのに、ゴマの香りとほどよい酸味でご飯がどんどん進みます。梅雨のジメジメした気候で食欲が落ちてきたときにも、さっぱりとしたゴマ酢だれが食欲をシャキッと呼び覚ましてくれます。たんぱく質も一緒にとれるので、お弁当のおかずや夕食の副菜として大活躍の一品です。■【2位以降も絶品ぞろい】レンジ1台で彩り豊かなブロッコリーおかず♪ブロッコリーと赤ピーマンの鮮やかな色合いが食卓を明るく彩ります♪ レンジで1〜2分加熱するだけで下ごしらえが終わり、あとはドレッシングと和えるだけの時短レシピ。ゴマ油の風味が効いた甘酢ドレッシングはクセになる美味しさで、作り置きにもぴったりです。レンジで加熱したブロッコリーにチリメンジャコとショウガを効かせた、ご飯がすすむ韓国風副菜です♪ カロリーはわずか48kcalとヘルシーで、ダイエット中の方にも嬉しい一品。和えるだけの簡単さで10分以内に完成するので、忙しい平日の夜にもサッと作れます。■シーン別に楽しむ！レンジブロッコリーおかず使いこなし術「ささ身のゴマ酢和え」はお弁当のおかずにも大活躍！冷めても美味しいのが嬉しいポイントです。「レンジサラダ」は作り置きして朝食やランチのプラス一品に、「ブロッコリーナムル」は丼のトッピングやおつまみにも使えます。レンジ1台でフル活用できるブロッコリーおかず、ぜひ今日から取り入れてみてください！(E・レシピ編集部)