最安モデルと最上級モデルを比較

トヨタ「ノア」は、2001年に「ヴォクシー」と同時に登場したミニバンです。ファミリー層を中心に支持されており、広い室内空間や優れた乗降性、荷物の積みやすさなど、日常使いのしやすさが魅力となっています。

現行モデルは2022年にフルモデルチェンジを受けた4代目。「堂々・モダン・上質」と「王道・アグレッシブ」をテーマに開発され、先進的な安全・快適装備を採用しています。

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2026年5月に発売された一部改良モデルは、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みとして、福祉車両（ウェルキャブ）を除く全車をハイブリッド車に統一。さらに、エアロ仕様の新グレード「S-X」が追加されました。

今回比較するのは、シリーズ最安モデルの「S-X 2WD」と、最上級モデルの「S-Z E-Four」です。

S-Xは7人乗りと8人乗りが選べるエントリーグレードで、S-Z E-Fourは7人乗り専用の上級グレードとなります。

なお、各グレードとも2WDとE-Four（電気式4WD）を設定していますが、今回は価格帯の両極に位置する「S-X 2WD」と「S-Z E-Four」を取り上げます。

ボディサイズは両グレードとも全長4695mm×全幅1730mm。全高はS-X 2WDが1895mm、S-Z E-Fourが1925mmで、ホイールベースはともに2850mmです。サイズ面での違いはわずかで、室内空間の広さも共通しています。

エクステリアでは、今回の改良でフロントデザインが見直され、ノアらしい存在感をさらに強調。

全車にプロジェクター式LEDヘッドランプを標準装備し、S-Zではデイライト機能付きの上位仕様をメーカーオプションで選択できます。

インテリアは、S-Xがダークグレーを基調とした実用重視の仕立てであるのに対し、S-Zはブラック基調の上質な空間を演出。

メーターフードの表皮巻きやステッチ加工に加え、インストルメントパネルやドアトリムにも加飾が施され、質感の高さが際立ちます。

また、快適性向上のためメーターも刷新されました。液晶表示部は全グレードで大型化され、S-Zは従来の7インチから12.3インチへ、S-Xは4.2インチから7インチへとサイズアップしています。

快適装備にも大きな違いがあります。S-Zには左右独立温度コントロール機能付きフロントオートエアコンとリヤオートエアコン、シートヒーター、12スピーカーオーディオなどを標準装備。

一方のS-Xは、フロントオートエアコンとリヤクーラーを中心とした、必要十分な装備構成となっています。

シートレイアウトでは、S-Z E-Fourは7人乗り専用で、2列目にキャプテンシートを採用。超ロングスライド機構や大型サイドテーブルを備え、後席の快適性を重視しています。

一方のS-X 2WDは7人乗りと8人乗りを選択できるため、家族構成や用途に応じて柔軟に選べる点が特徴です。

安全性能については、両グレードともToyota Safety Senseを標準装備し、基本的な先進安全機能を備えています。

さらに今回の改良では、S-Zに前後方ドライブレコーダーを標準装備。E-Four車には雪道での走行を支援する「SNOW EXTRAモード」が追加され、安全性と走行安定性が強化されました。

パワートレインは共通で、1.8リッター「2ZR-FXE」エンジンとハイブリッドシステムを組み合わせています。

システム最高出力は103kW（140PS）で、トランスミッションには電気式無段変速機を採用します。

燃費（WLTCモード）は、S-X 2WDが23.8km／L、S-Z E-Fourが21.8km／L。高速道路モードでは、S-X 2WDが22.4km／L、S-Z E-Fourが20.9km／Lとなっており、2WDモデルのほうが燃費性能に優れています。

価格（消費税込）は、S-X 2WDが7人乗り・8人乗りともに326万1500円、S-Z E-Fourが430万9800円。両者の価格差は104万8300円です。

S-Xは価格を抑えながら必要十分な装備を備えた実用重視のグレードであるのに対し、S-Z E-Fourは上質な内外装や充実した快適装備、4WDによる高い走行安定性を備えた上級グレードと位置付けられます。

手頃な価格と実用性を重視するならS-X 2WD、装備の充実度や後席の快適性、雪道での安心感まで求めるならS-Z E-Fourが有力な選択肢となるでしょう。