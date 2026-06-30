ミスマガ2025・ミスヤングマガジンの晴こころ、『週プレ』初登場で魅せたフレッシュさ抜群グラビア
『週刊プレイボーイ』28号は6月29日に発売！
「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンを受賞した晴こころが、6月29日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』28号に登場！
【プロフィール】
晴こころ（はる・こころ）
2009年2月19日生まれ 愛知県出身 身長161cm
「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンを受賞。
公式X【@cocoro20090219】
公式Instagram【@coco_ro0219】
公式TikTok【@cocoro.0219】
今号の『週プレ』は、今週の週プレは、今年の注目度ナンバーワン！加藤玲菜の初表紙＆巻頭グラビアに奄美大島ロケに密着したDVDメイキング映像は38分！ 45歳、気象予報士・吉井明子のまさかの初水着、「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジン受賞・晴こころが初登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】晴こころ写真集「晴れもよう」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月29日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
毎日アツいぜ北中米W杯！森保ジャパン“史上最強メンバー”が続々とステップアップへ！異例の「ぼったくりW杯」に各国サポーターの不満が爆発ほか、日経平均7万円突破でも買える割安お宝株30選、甲子園を狙う“知られざる異色校”の野望 などなど・・・