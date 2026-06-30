ミスマガ2025・ミスヤングマガジンの晴こころ、『週プレ』初登場で魅せたフレッシュさ抜群グラビア

『週刊プレイボーイ』28号は6月29日に発売！

「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンを受賞した晴こころが、6月29日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』28号に登場！

晴こころ ©HIROKAZU／集英社

【プロフィール】

晴こころ（はる・こころ）

2009年2月19日生まれ 愛知県出身 身長161cm

「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジンを受賞。

公式X【@cocoro20090219】

公式Instagram【@coco_ro0219】

公式TikTok【@cocoro.0219】

今号の『週プレ』は、今週の週プレは、今年の注目度ナンバーワン！加藤玲菜の初表紙＆巻頭グラビアに奄美大島ロケに密着したDVDメイキング映像は38分！ 45歳、気象予報士・吉井明子のまさかの初水着、「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジン受賞・晴こころが初登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】晴こころ写真集「晴れもよう」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月29日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】晴こころ写真集「晴れもよう」©HIROKAZU／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』28号は6月29日に発売！