佐藤健と&TEAM・K、CMで初共演 夏のドライブで流したい曲とは【コメント全文】
俳優・佐藤健と&TEAM・Kが、きょう30日放送開始のCM『#夏うたベスト100 「ドライブの夏」篇』に出演する。2人は、初共演となり、今後は全4編のCMを順次公開する。
【動画】佐藤健&Kが風を切りながら夏曲を熱唱 『#夏うたベスト100』新CM
ユニバーサル ミュージックは、きょう6月30日から今夏を彩る「#夏うたベスト100」キャンペーンをスタートした。同キャンペーンでは「音楽が、夏を連れてくる」をテーマに、夏を彩る名曲・話題曲を厳選したプレイリスト「夏うたベスト100」を公開。音楽には、聴いた瞬間に気持ちを切り替え、その季節の記憶や高揚感を呼び起こす力がある。ユニバーサル ミュージックは、音楽が持つポジティブなエネルギーを通じて、日本中の皆さまに元気とワクワクを届け、忘れられない最高の夏を後押しする。
キャンペーンの新CMには、佐藤とKが初共演。2人は、音楽によって感情が動き出し、何気ない日常が特別な夏のワンシーンへと変わる瞬間を表現する。音楽が流れた瞬間、気持ちが切り替わり、夏が一気に色鮮やかに輝き始める“音楽がもたらす魔法のような瞬間”をエモーショナルな映像表現で描く。2人での撮影はかなわなかったものの、お互いの想いを感じながらそれぞれ撮影に臨み、CMでは見事な共演を遂げた。
きょう公開された新CM『ドライブの夏』篇は、全国で放映を開始。CM楽曲には、back numberの人気曲「高嶺の花子さん」と「君の恋人になったら」を起用している。back numberは、2026年5月より開催された『Grateful Yesterdays Tour 2026』にて、自身初にして過去最大規模となる5大スタジアムツアーを大成功のうちに完走し、6月28日にツアーファイナルを迎えたばかり。多くのファンを魅了し続ける彼らの楽曲が、CMの世界観をより一層鮮やかに彩る。
また、「夏うたベスト100」プレイリストに加え、CMに出演する佐藤とKが今夏に聴きたい楽曲をセレクトしたスペシャルプレイリストも、各種音楽配信サービスにて公開。夏のドライブや旅行、友人との思い出づくりなど、さまざまなシーンを音楽とともに楽しめるコンテンツとして届ける。
【コメント全文】
――今回のCM起用楽曲はお聴きになったことがありますか。また、撮影中に印象に残った楽曲・歌詞があれば教えてください。
佐藤健：もちろんありますし、一緒にその曲を口ずさみながら撮影するということもしたので、またこの季節が来たなという感じがしました。
K：全曲もちろん知っていますし、聴いたこともありますし、すべて大好きな曲です。
――今回、夏を存分に楽しめる楽曲をCMやプレイリストに組み込んでいますが、ご自身で選んだプレイリストの中で、夏のドライブで流したい曲はありますか。また、その曲を誰とどんな景色で聴きたくなりますか。
佐藤健：僕はすごくスピッツさんの曲が好きでして、「青い車」という歌があるのですが、「君の青い車で海へ行こう」というフレーズは、いつかやってみたいです。何とか青い車を入手するところから始めたいと思います。この曲は、仲間とオープンカーで風を感じながら、波打ち際を走りたいですね。
K：夏の夕暮れ時にゆっくりドライブをしたいと思っているので、僕たちのファンであるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）と一緒に、TEEさんの「ベイビー・アイラブユー」を聴きたいです。この曲は、なぜか夏になると聴きたくなってしまいます。夏の日が落ちかかっているときに聴くのが、趣があっていいなと思っていて、韓国にいるときもよく聴いていました。大好きな楽曲です。
――今回ご自身で選ばれたプレイリストの中で、この夏ぜひ聴いてほしいと思う楽曲はありますか。
佐藤健：もちろん好きな曲をたくさん聴いていただきたいですが、僕はスピッツ推しなので、スピッツさんの楽曲です。
K：先輩アーティストBTSさんの「Euphoria」という曲をぜひ聴いてほしいです。この曲はJung Kookさんのソロ曲で、もちろんいつ聴いてもすてきなのですが、個人的には特に夏が合うんじゃないかと思っています。夏の朝目覚めたときや海に行ったときに聴くのがベストだと思うので、ぜひぜひ聞いてほしいです。
――「こんな夏にしたい！」と思っていることをお聞かせください。
佐藤健：たくさんあります。遠出、ドライブ、お祭り、花火などたくさん楽しめる夏にしたいです。あとは、カレーを食べる夏にしたいですね。カレーは、冬にも食べたいんですけど、夏にも食べたいですね。
K：僕は外でのフェスが大好きなのですが、実は暑さに弱くて。今まで最後までヘトヘトにならずにパフォーマンスができたことがないので、今年は暑さに勝つ夏にしたいです。
――最後に、CMをご覧のみなさまにメッセージをお願いします。
佐藤健：ぜひ、この夏はお好きな音楽とともに最高の夏を過ごしてください。
K：今回、佐藤健さんとご一緒させていただいてとても光栄です。見ている方にも存分に夏を味わっていただき、楽しんでいただけるように一生懸命撮影しましたので、たくさんたくさん見てください！
【動画】佐藤健&Kが風を切りながら夏曲を熱唱 『#夏うたベスト100』新CM
ユニバーサル ミュージックは、きょう6月30日から今夏を彩る「#夏うたベスト100」キャンペーンをスタートした。同キャンペーンでは「音楽が、夏を連れてくる」をテーマに、夏を彩る名曲・話題曲を厳選したプレイリスト「夏うたベスト100」を公開。音楽には、聴いた瞬間に気持ちを切り替え、その季節の記憶や高揚感を呼び起こす力がある。ユニバーサル ミュージックは、音楽が持つポジティブなエネルギーを通じて、日本中の皆さまに元気とワクワクを届け、忘れられない最高の夏を後押しする。
きょう公開された新CM『ドライブの夏』篇は、全国で放映を開始。CM楽曲には、back numberの人気曲「高嶺の花子さん」と「君の恋人になったら」を起用している。back numberは、2026年5月より開催された『Grateful Yesterdays Tour 2026』にて、自身初にして過去最大規模となる5大スタジアムツアーを大成功のうちに完走し、6月28日にツアーファイナルを迎えたばかり。多くのファンを魅了し続ける彼らの楽曲が、CMの世界観をより一層鮮やかに彩る。
また、「夏うたベスト100」プレイリストに加え、CMに出演する佐藤とKが今夏に聴きたい楽曲をセレクトしたスペシャルプレイリストも、各種音楽配信サービスにて公開。夏のドライブや旅行、友人との思い出づくりなど、さまざまなシーンを音楽とともに楽しめるコンテンツとして届ける。
【コメント全文】
――今回のCM起用楽曲はお聴きになったことがありますか。また、撮影中に印象に残った楽曲・歌詞があれば教えてください。
佐藤健：もちろんありますし、一緒にその曲を口ずさみながら撮影するということもしたので、またこの季節が来たなという感じがしました。
K：全曲もちろん知っていますし、聴いたこともありますし、すべて大好きな曲です。
――今回、夏を存分に楽しめる楽曲をCMやプレイリストに組み込んでいますが、ご自身で選んだプレイリストの中で、夏のドライブで流したい曲はありますか。また、その曲を誰とどんな景色で聴きたくなりますか。
佐藤健：僕はすごくスピッツさんの曲が好きでして、「青い車」という歌があるのですが、「君の青い車で海へ行こう」というフレーズは、いつかやってみたいです。何とか青い車を入手するところから始めたいと思います。この曲は、仲間とオープンカーで風を感じながら、波打ち際を走りたいですね。
K：夏の夕暮れ時にゆっくりドライブをしたいと思っているので、僕たちのファンであるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）と一緒に、TEEさんの「ベイビー・アイラブユー」を聴きたいです。この曲は、なぜか夏になると聴きたくなってしまいます。夏の日が落ちかかっているときに聴くのが、趣があっていいなと思っていて、韓国にいるときもよく聴いていました。大好きな楽曲です。
――今回ご自身で選ばれたプレイリストの中で、この夏ぜひ聴いてほしいと思う楽曲はありますか。
佐藤健：もちろん好きな曲をたくさん聴いていただきたいですが、僕はスピッツ推しなので、スピッツさんの楽曲です。
K：先輩アーティストBTSさんの「Euphoria」という曲をぜひ聴いてほしいです。この曲はJung Kookさんのソロ曲で、もちろんいつ聴いてもすてきなのですが、個人的には特に夏が合うんじゃないかと思っています。夏の朝目覚めたときや海に行ったときに聴くのがベストだと思うので、ぜひぜひ聞いてほしいです。
――「こんな夏にしたい！」と思っていることをお聞かせください。
佐藤健：たくさんあります。遠出、ドライブ、お祭り、花火などたくさん楽しめる夏にしたいです。あとは、カレーを食べる夏にしたいですね。カレーは、冬にも食べたいんですけど、夏にも食べたいですね。
K：僕は外でのフェスが大好きなのですが、実は暑さに弱くて。今まで最後までヘトヘトにならずにパフォーマンスができたことがないので、今年は暑さに勝つ夏にしたいです。
――最後に、CMをご覧のみなさまにメッセージをお願いします。
佐藤健：ぜひ、この夏はお好きな音楽とともに最高の夏を過ごしてください。
K：今回、佐藤健さんとご一緒させていただいてとても光栄です。見ている方にも存分に夏を味わっていただき、楽しんでいただけるように一生懸命撮影しましたので、たくさんたくさん見てください！