20th Centuryが6月28日、2年ぶりとなる全国ツアー＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞の東京公演をLINE CUBE SHIBUYAで開催した。

同公演では、新曲「僕らが上書きする世界」をライブ初披露。本楽曲は、7月4日より放送開始となる高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに起用されている。

「僕らが上書きする世界」は、作詞・作曲・編曲をMHRJが担当。ファンクサウンドを基調に、軽快なグルーヴと洗練されたアレンジが印象的な楽曲で、20th Centuryならではの大人の余裕とスタイリッシュな魅力が凝縮された一曲に仕上がっている。

この日、会場に集まったファンの前で初めてのパフォーマンスは3人の息の合った歌声とグルーヴ感あふれるステージに、会場からは大きな歓声が送られた。

また、楽曲を手掛けたMHRJからもコメントが届いた。 全国ツアーは7月21日まで開催される

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◼︎MHRJ コメント

​アニメの世界観を大切にしつつ、トニセンのライブでも大いに盛り上がってもらえるように、メンバーの皆さんと色々やりとりさせてもらいながら出来上がった曲です。

こっそりといくつか仕掛けを忍ばせています。わかったら「わかったあ！！！」と、周りの人に言ってみてください。さて、あなたには何個わかるかな？

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「僕らが上書きする世界」

TVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマ

2026年6月28日（日）配信開始

作詞・作曲・編曲：MHRJ

TVアニメ『MAO』第2クール

7月4日（土）から毎週土曜日23:45からNHK総合で放送

▼TVアニメ『MAO』公式サイト

https://www.anime-mao.com/

▼TVアニメ『MAO』公式X（@MAOanimation）

https://x.com/MAOanimation

▼TVアニメ『MAO』公式Instagram（＠maoanimation_official）

https://www.instagram.com/maoanimation_official/

▼TVアニメ『MAO』公式TikTok（＠maoanimation_official）

https://www.tiktok.com/@maoanimation_official