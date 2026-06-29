20th Century、新曲「僕らが上書きする世界」ライブ初披露
20th Centuryが6月28日、2年ぶりとなる全国ツアー＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞の東京公演をLINE CUBE SHIBUYAで開催した。
同公演では、新曲「僕らが上書きする世界」をライブ初披露。本楽曲は、7月4日より放送開始となる高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに起用されている。
「僕らが上書きする世界」は、作詞・作曲・編曲をMHRJが担当。ファンクサウンドを基調に、軽快なグルーヴと洗練されたアレンジが印象的な楽曲で、20th Centuryならではの大人の余裕とスタイリッシュな魅力が凝縮された一曲に仕上がっている。
この日、会場に集まったファンの前で初めてのパフォーマンスは3人の息の合った歌声とグルーヴ感あふれるステージに、会場からは大きな歓声が送られた。
また、楽曲を手掛けたMHRJからもコメントが届いた。 全国ツアーは7月21日まで開催される
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◼︎MHRJ コメント
アニメの世界観を大切にしつつ、トニセンのライブでも大いに盛り上がってもらえるように、メンバーの皆さんと色々やりとりさせてもらいながら出来上がった曲です。
こっそりといくつか仕掛けを忍ばせています。わかったら「わかったあ！！！」と、周りの人に言ってみてください。さて、あなたには何個わかるかな？
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「僕らが上書きする世界」
TVアニメ『MAO』第2クールオープニングテーマ
2026年6月28日（日）配信開始
作詞・作曲・編曲：MHRJ
TVアニメ『MAO』第2クール
7月4日（土）から毎週土曜日23:45からNHK総合で放送
▼TVアニメ『MAO』公式サイト
https://www.anime-mao.com/
▼TVアニメ『MAO』公式X（@MAOanimation）
https://x.com/MAOanimation
▼TVアニメ『MAO』公式Instagram（＠maoanimation_official）
https://www.instagram.com/maoanimation_official/
▼TVアニメ『MAO』公式TikTok（＠maoanimation_official）
https://www.tiktok.com/@maoanimation_official
＜全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」＞
6月5日 (金) [福岡] 福岡サンパレス 開演17:30
6月13日 (土) [宮城] 仙台サンプラザホール 開演18:00
6月18日 (木) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演18:00
6月19日 (金) [神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演13:00/17:00
6月27日 (土) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演18:00
6月28日 (日) [東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演14:00/18:00
６月30日 (火) [愛知] Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演18:00
7月2日 (木) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演18:00
7月3日 (金) [兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演17:00
7月13日 (月) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演18:00
7月14日 (火) [埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演14:00/18:00
7月20日 (月・祝) [大阪] オリックス劇場 開演18:00
7月21日 (火) [大阪] オリックス劇場 開演14:00/18:00