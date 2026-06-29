お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が29日までに更新されたYouTubeチャンネル「渡部のサシ飲み」に出演し、現在の主な収入源を明かす場面があった。

「ReHacQ―リハック―」を運営する映像ディレクター・高橋弘樹氏とのトーク企画で、結婚式のスピーチ仕事の話題となった。渡部が「結婚生活の先輩として、三つほどアドバイスを。まず一つ、奥さんに絶対嘘をつかない。そして二つ、奥さんに絶対隠し事をしない。三つ目は奥さんを絶対に泣かせない」と言い、爆笑が起きる様子がABEMA「愛のハイエナ」で配信されていた。

渡部は「あれはガチで僕の収入のだいぶ（を占めているの）で、呼ばれまくっているんですよ」とし「行くのは知り合いのところだけなんですけど、VTRは多いときは月に50本ぐらいです」と明かした。

高橋氏が「えぇ〜っ!へたしたら、前の年収を超えてますよね。1本30万円で受けても…」とツッコミを入れると、渡部は「いや、1本5万円でやってるから多いんですよ」と説明する。高橋氏は「それでも月250万ですよ。人生って何事も金に換えられますよね」と驚きを隠せない様子だった。