muqueが、4月にリリースした2ndフルアルバムに収録され既にライブでも人気曲となっている「HAPPY GROOVY」のMVを公開した。

muqueの持ち味のひとつでもあるハイブリットかつポップなトラックと、脱力感あるAsakuraの歌声が心地よく耳に馴染む本楽曲。周りの目を気にしてしまう自分を見つめ直し、弱い自分も愛していこうとする変化の過程が、閉塞的なオフィスから開放的な屋外へとワープする姿を通して幻想的に描かれている。

映像には楽曲の解釈を広げる印象的なモチーフが随所に散りばめられており、視聴するたびに新たな発見や考察が楽しめる。すでに「HAPPY GROOVY」をリピートしているリスナーにとっても、より深く楽曲の世界観を味わえる映像となった。

◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞

2026年

3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00

3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00

3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00

3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00

3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00

3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00

3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00

3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00

3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00

4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00

4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00

4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00

4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00

4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00 6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre

6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House

6月25日(木) HongKong・PORTAL

7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei

7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL ▼チケット

All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込） ○Zepp公演のみ

All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）

2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）

※別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可

※枚数制限4枚 ※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定 チケット申込はこちら

https://eplus.jp/muque/