青春パンクアイドルアイドルグループ・BLUEGOATSが、6月22日（月）代官山UNITにてバンドセットワンマンライブを開催した。今回の公演は、グループ史上最大キャパとなった東名阪ツアー「DAMN」のツアーファイナルとして位置付けられたもの。チケットは見事ソールドアウト。今回のライブのMCで、ほんま・かいなは、2〜3年前にワンマンライブを開催した時はお客さんが9人だったことを振り返っていたが、そうした彼女たちの決して順風満帆ではなかったかもしれない軌跡を思うと、今回の公演のドラマチックさが浮き彫りになる。

◆ライブ写真

はじめに結論から書いてしまえば、そうしたドラマチックな高揚も相まってか、終始、ひときわ熱く、エモーショナルで、何よりパンキッシュな公演だった。また、メンバー4人のみならず、フロアの一人ひとりの観客の熱量も終始とんでもなくて、彼女たちが掲げる「あなたと私でBLUEGOATS」というスローガンの真意を熱い実感を通して感じ取れる時間・空間だった。以下、当日の模様を順を追ってレポートしていく。

開演前から既に並々ならぬ熱気が満ちていた会場に、オープニングSEとして、青春パンクの金字塔である銀杏BOYZ「BABY BABY」が響き渡る。瞬く間に観客の大合唱が沸き起こる中、かいな、ダイナマイト・マリン、ソンソナ、チャンチーがステージイン。彼女たちは、豪快に轟くバンドサウンドを背に受け、1曲目の「GOOD LUCK!!」から、フロア最前の柵へ繰り出しながら熱唱。それを受け、負けじと懸命に拳を突き上げる観客。一気に猛烈な狂騒空間と化すフロア。

かいなの「心のままに楽しんでってください。」という高らかな呼びかけを受け、観客が全身全霊の大合唱で応え、続く「青春時代」では、パンキッシュに駆け抜けるメンバーの歌に観客のコールが分かちがたく重なり、終盤では観客がジャンプしながら熱唱。「英雄の歌」では、かいなの「どこまでも行こう！」という呼びかけを合図に一斉ジャンプをばっちりきめてみせる。ステージとフロアの境界線が次第に溶けてゆくような熾烈な展開は、まだまだ続く。「春はあけぼの」「Dynamite!!」「It Won’t Be Long」、そして、「青春初期衝動」。次々と、BLUEGOATS流の青春パンクをドロップしていくメンバーたち。ノンストップで高まり続ける会場の一体感。一人ひとりの観客のライブに対する当事者意識も凄まじいほどに高く、その熱を受けてメンバーのパフォーマンスもさらに昂っていくという熱き循環がみるみる加速していく。「夢で逢えたら」で、かいなの「思いっきり歌っちゃってちょうだい。」という呼びかけを受けて巻き起こった観客の大合唱はひときわ感動的で、また、両手を大きく横に広げ観客の歌声を受け止める4人の深い感慨に満ちた表情も忘れられない。

ここでチャンチーが、自身の10年間のアイドル人生を振り返り、また、その過程における悔しさや後悔を赤裸々に明かしながら、「このBLUEGOATSに人生を懸けてる。」と力強く宣誓した。続けて、「だからこそ《生きてる感じがするでしょ》」「でも私はまだこんなところで《死ねる訳ない》」と魂のリリックを歌い届け、そのまま「あたしの人生クソすぎる」へと繋いでみせた。次の「ガムシャラ」では、メンバーも観客も、文字どおり「ガムシャラ」にジャンプ＆熱唱。

続けて、かいなが、「誰よりもあなたの味方でいるのは、あなた自身、それから音楽。」と告げ、「誰もあなたを笑わない」を披露。お互いに、そして、自分自身に向けて《誰もあなたを笑わない》という渾身のメッセージを歌い届け合うメンバーと観客。そのまま、「私が一番カワイイアイドル」を爆裂的な疾走感をもって駆け抜け、最後に鮮烈なロングトーンを炸裂させたソンソナが、その流れで胸の内の想いを語り始めた。

事前に公開されたインタビュー動画の中で、彼女にしては珍しく「ソールドアウトしたいです。」と明言していたソンソナは、ソールドアウトが実現したことを受けて、言霊の力を感じたという。今回の経験を受けて、今後は叶えたいことはちゃんと口にしていこうと思うようになったという彼女は、「今日ここに来てくれたあなたが抱えてくれた感情、忘れてほしくない。それが、私が今日叶えたいことです。どうか忘れないでね。」と告げ、「Remember you」へと繋いでみせた。序盤は、4人の歌とピアノのみの編成。途中から、重厚な響きのバンドサウンドが加わり、UNITの会場に収まりきらないほどの雄大なスケールが立ち上がってゆく。

次に、ダイナマイト・マリンが、これまで辿ってきた波瀾万丈な道のりを思い返しつつ、「でも、私にとって、これが最後の人生。」と力強く告げ、そして、自分たちを信じて集まってくれた目の前の一人ひとりの観客に向けて、「この先も、あなたが好きなように生きてほしい。」と伝え、「これが人生だ」へと繋いだ。マリンの人生観を凝縮したMCの言葉と相まって、一つひとつの歌詞が深く胸に響いた。

ここから、ライブは怒涛のクライマックスへ突入。かいなが「今日は君が星になって、私の願い、叶えてくれ！」と叫び、「流星」を披露。続く「嘘ひとつ言えたなら」では、メンバーと観客が高く上げた手を左右にウェーブ、そして、ジャンプ。フロアの晴れやかな景色を前にしたかいなは、「これから、どこまでもいけそうな気がするよ。」と呟いた上で、グループを代表して、10月5日（月）に史上最大キャパのZepp Shinjuku公演に挑むことを発表した。いつまでも鳴り止まない歓喜の声、温かな拍手。その熱烈なムードの中、かいなは、アカペラで「友よ」を歌い始め、また、同曲の終わりにフロアの熱狂の渦中に繰り出し、「東京タワー」をアカペラで歌い始める。曲中、かいなが呟いた「BLUEGOATSの音が、あなたを行きたい場所へ連れて行ってくれますように。」という言葉、また、4人がまるで約束を結ぶようにフロアに小指を差し出しながら歌った《君を連れて行く》という言葉が、とても深く胸に打つ。「君の唄で生きていたい」では、この日を通して何度も更新されてきた最大を再び更新するような大合唱が沸き起こり、その熱量は「YOLO」へ引き継がれ、さらに昂り、そして、メンバー同士、観客同士で肩を組み合いながら「解散」をみんなで大熱唱。これにて万感の終幕かと思いきや、最後に披露した「TOMORROW」をもって鮮やかにフィニッシュ。

一つひとつの後悔を、悔しさを、そして歓びを糧に、果敢に目標の実現に向けて走り続ける彼女たちの姿を観て、強く奮い立たされた観客は間違いなく多かったと思う。今回の代官山UNIT公演は、BLUEGOATSにとって一つの偉大な通過点に過ぎず、既に彼女たちは、Zepp Shinjukuという次なる目標を見据えて新章を駆け抜け始めている。一歩ずつ愚直に、一本ずつのライブを誠実に。決してスマートではないかもしれないし、時間もかかるかもしれない。それでも、きっとそうした軌跡の先にこそ、彼女たちが真に目指す横浜アリーナ公演の実現が待っているのだと思う。引き続き、その歩みを追いかけ続けていきたい。

取材・文◎松本侃士（マツモトツヨシ）

写真◎すずき大すけ

■セットリスト＜BLUEGOATS 東名阪ツアー『DAMN』ツアーファイナル＞

2026年6月22日（月）代官山UNIT 1​. GOOD LUCK!!

2​. 青春時代

3​. 英雄の歌

4​. 春はあけぼの

5​. Dynamite!!

6​. It Won’t Be Long

7​. 青春初期衝動

8​. 夢で逢えたら

9​. あたしの人生クソすぎる

10​. ガムシャラ

11​. 誰もあなたを笑わない

12​. 私が一番カワイイアイドル

13​. Remember you

14​. これが人生だ

15​. 流星

16​. 嘘ひとつ言えたなら

17​. 友よ

18​. 東京タワー

19​. 君の唄で生きていたい

20​. YOLO

21​. 解散

22​. TOMORROW

関連リンク ◆BLUEGOATS オフィシャルサイト

◆BLUEGOATS オフィシャルX (旧Twitter)

◆BLUEGOATS オフィシャルInstagram

◆BLUEGOATS オフィシャルYouTubeチャンネル

写真◎すずき大すけ

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