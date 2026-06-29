29日、山形県東根市の住宅地などでクマの目撃が4件相次ぎました。近くの小・中学校では、登下校時に保護者が車で送り迎えする対応が取られました。



29日午前5時40分ごろ、東根市長瀞のファミリーマート東根長瀞店付近の水路で、農作業中の男性がクマ1頭を目撃しました。市によりますと、クマは、体長がおよそ1メートルの成獣で、西の方向に移動したとみられています。また、午前8時10分ごろには、最初の目撃場所から北に1.3キロほど離れた長瀞城跡の二の堀付近でもクマ1頭が目撃されました。このクマは現場から南に向かって移動したとみられています。

さらに、午前11時20分ごろには、長瀞郵便局から西に100メートルほど離れた場所でクマ1頭が目撃されたほか、そのおよそ10分後には、最初に目撃されたファミリーマート東根長瀞店付近で再びクマ1頭が目撃されました。いずれも同じクマかどうかは分かっていません。また、これまでに人や建物などへの被害は確認されていないということです。

現場は東根市の北西部で付近に住宅が多い場所です。クマの目撃を受け、近くの長瀞小学校と東根二中では、児童・生徒の登下校時に保護者が車で送り迎えする対応が取られました。

