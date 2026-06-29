「ぼる塾6人目!!」ぼる塾メンバー、第2子出産を報告！ 「田辺さんが女神みたいな笑顔してる」
お笑いカルテット・ぼる塾の酒寄希望さんは6月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。第2子を出産したことを報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】ぼる塾・酒寄希望が第2子を出産
ファンからは「おめでとうございます！」「え！びっくり」「田辺さんが女神みたいな笑顔してる」「女の子だったんですね」「ぼる塾6人目!!」「あだ名楽しみです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ぼる塾・酒寄希望が第2子を出産
「無事に女の子が生まれました」酒寄さんは「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました」と、エピソードを紹介するとともに第2子の出産を報告。続けて「母子ともに健康です」とも伝え、酒寄さん、赤ちゃん、メンバーの田辺智加さんのスリーショットを公開しています。酒寄さんも田辺さんも幸せそうな笑みを浮かべているのが印象的です。
ほかのメンバーからも祝福の声ほかのメンバーからも祝福の声が。あんりさんは「おめでとう！！」、きりやはるかさんは「わーい！観ててくれたんですね！ 嬉しい！おめでとうございます！！」と、それぞれ自身のXを通じてコメントしました。ぼる塾の絆の強さを感じるやりとりですね。
(文:堀井 ユウ)