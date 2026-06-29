timelesz佐藤勝利、アニメ映画初主演・初のアフレコは「海外に来たみたいな感覚」共演女優からは絶賛の声【君と花火と約束と】
【モデルプレス＝2026/06/29】timeleszの佐藤勝利が、6月29日に東京・イイノホールで開催された映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の完成披露試写会に、原菜乃華、横澤夏子、鈴木慧監督と共に登壇。初声優作品への思いを語った。
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初めてのアフレコについて、佐藤は「何もかもが初めて体験することで、本当に海外に来たみたいな感覚でした。本番収録の前にも監督に来ていただいて、手取り足取り教えていただきました。それで皆さんと一緒に作り上げさせていただいた“夏目誠”の声がスクリーンで、劇場で流れるというのを考えると、ちょっと想像できないんですけど、僕も楽しみですし、これから見られる皆さんを羨ましいなとも思います」と回答。初声優の佐藤について、原は「初めて聞いた時に『誠くんの声だ！』って思いました。誠くんの“不器用ながらも真っ直ぐで優しい”っていう、そのものだなって。この誠くんなら、きっと自分の気持ちを打ち明けられるんだろうなって思わせてくださる説得力が、佐藤さんの声にはあるなって思いながら映像を見てました」と絶賛した。
役づくりについて、原は「煌というキャラクターは“才色兼備”という言葉がとても似合う女の子だなと思いました。でも、強いだけじゃなくて、弱さも持ち合わせていて、儚い雰囲気のあるキャラクターなので、みんなでいる時と、誠くんといる時のギャップみたいなところを意識しながら演じました」と、演じる上でのこだわりを明かした。
アフレコは個々に行われたということで、佐藤と原も本作の取材で初めて会い、今回の舞台挨拶が2回目だという。MCにお互いの印象を聞かれると、佐藤は原に「人見知りですか？」と質問。すると原は「よく分かりましたね！隠してたつもりではあったんですけど」と驚いた様子。しかし、佐藤は「さすがに隠しきれてない（笑）」と返し、「自分もそうなんですけど」と佐藤自身も“人見知り”であることを打ち明けた。お互い“人見知り”が発動して、ぎこちない雰囲気になったが、初対面の頃を振り返り、原が佐藤に「好きな食べ物」を聞いて、「お寿司。中トロ」と答え、原が「私も」と答えたという初々しいやり取りも明かした。
本作の主題歌はtimeleszの「消えない花火」。佐藤は、楽曲について「誠が煌と出会うように、この楽曲も出会えたと思えるくらい本当に素敵な曲なんです。花火をテーマにしていて、散るというか、消えてしまうものだけど、出会った思い出は一生残る。そんな温かいメッセージも含まれる楽曲で、『消えない花火』というタイトルですけど、温かい部分が届けられたらいいなと思いながら歌わせていただきました」と、楽曲に込めた思いを告白。原は「夏っぽい疾走感もありつつ、その中に切なさと儚さを感じました。何度でも聴きたい」とこの曲を聞いた感想を伝えた。
作品の内容にちなんで、それぞれの“思い出の花火”を発表。原は「印象に残っている花火は、3年前くらい前の12月に、撮影で花火のシーンがあって、CGじゃなくて実際に打ち上げたんです。『10発しか出せません』っていうことだったので、いろんな角度から撮らなきゃいけないですから、NGを出しちゃいけないっていう緊張感に包まれた中で撮影しました。その時の花火です。学校の屋上から撮ったんですけど、寒い時期の花火もキレイだなって思って印象に残ってます」と懐かしんだ。
そして、佐藤はtimeleszのファンミーティングの時の花火をセレクト。「千葉でファンの方とメンバーと一緒に花火を打ち上げて、花火大会みたいなことをやりました。『夏だから花火やろう！』って（笑）。自分たちの楽曲を使って、ものすごい数の花火を打ち上げてもらったんですけど、本当にいい思い出というか、めちゃくちゃ素敵な時間を過ごさせてもらいましたね」と、その時のことを思い出した様子で笑顔を見せた。
最後は、原が「この作品のお話をいただいて、私自身も初めて舞台になった長岡の花火にどういう思いが込められているのかを初めて知ったので、私と同じように若い世代の方だったり、どの世代の方が見ても、あの胸に残る素敵なストーリーになっていると思います。 楽しんでいただけたらなと思ってます」とコメントした。
そして、佐藤は「いろんな愛情が詰まった作品だなと思っていて、花火の絵が手で描かれたりとか、本当に時間をかけて作られている作品です。いろんな思いが繋がって、そしていろんな方に繋いでいってもらう作品だなと思うので、ぜひ目に焼き付けていただいて、いろんな方にこの作品を繋げていっていただけたらうれしいです」というメッセージを伝え、舞台挨拶を締めくくった。
本作は、真戸香の小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）をアニメーション化した作品で、日本三大花火大会の一つである「長岡まつり大花火大会」を舞台に、2枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。主人公の夏目誠役は、本作がアニメーショねいが初主演となる佐藤。主人公が恋する、明るくも儚い女子高校生・煌役を原が演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優・高橋李依が担当し、誠の母親役を物語の舞台となっている新潟出身の横澤が務める。（modelpress編集部）
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◆佐藤勝利、初声優作品への思い
初めてのアフレコについて、佐藤は「何もかもが初めて体験することで、本当に海外に来たみたいな感覚でした。本番収録の前にも監督に来ていただいて、手取り足取り教えていただきました。それで皆さんと一緒に作り上げさせていただいた“夏目誠”の声がスクリーンで、劇場で流れるというのを考えると、ちょっと想像できないんですけど、僕も楽しみですし、これから見られる皆さんを羨ましいなとも思います」と回答。初声優の佐藤について、原は「初めて聞いた時に『誠くんの声だ！』って思いました。誠くんの“不器用ながらも真っ直ぐで優しい”っていう、そのものだなって。この誠くんなら、きっと自分の気持ちを打ち明けられるんだろうなって思わせてくださる説得力が、佐藤さんの声にはあるなって思いながら映像を見てました」と絶賛した。
◆佐藤勝利＆原菜乃華、人見知り発動
アフレコは個々に行われたということで、佐藤と原も本作の取材で初めて会い、今回の舞台挨拶が2回目だという。MCにお互いの印象を聞かれると、佐藤は原に「人見知りですか？」と質問。すると原は「よく分かりましたね！隠してたつもりではあったんですけど」と驚いた様子。しかし、佐藤は「さすがに隠しきれてない（笑）」と返し、「自分もそうなんですけど」と佐藤自身も“人見知り”であることを打ち明けた。お互い“人見知り”が発動して、ぎこちない雰囲気になったが、初対面の頃を振り返り、原が佐藤に「好きな食べ物」を聞いて、「お寿司。中トロ」と答え、原が「私も」と答えたという初々しいやり取りも明かした。
本作の主題歌はtimeleszの「消えない花火」。佐藤は、楽曲について「誠が煌と出会うように、この楽曲も出会えたと思えるくらい本当に素敵な曲なんです。花火をテーマにしていて、散るというか、消えてしまうものだけど、出会った思い出は一生残る。そんな温かいメッセージも含まれる楽曲で、『消えない花火』というタイトルですけど、温かい部分が届けられたらいいなと思いながら歌わせていただきました」と、楽曲に込めた思いを告白。原は「夏っぽい疾走感もありつつ、その中に切なさと儚さを感じました。何度でも聴きたい」とこの曲を聞いた感想を伝えた。
◆佐藤勝利＆原菜乃華、思い出の花火明かす
作品の内容にちなんで、それぞれの“思い出の花火”を発表。原は「印象に残っている花火は、3年前くらい前の12月に、撮影で花火のシーンがあって、CGじゃなくて実際に打ち上げたんです。『10発しか出せません』っていうことだったので、いろんな角度から撮らなきゃいけないですから、NGを出しちゃいけないっていう緊張感に包まれた中で撮影しました。その時の花火です。学校の屋上から撮ったんですけど、寒い時期の花火もキレイだなって思って印象に残ってます」と懐かしんだ。
そして、佐藤はtimeleszのファンミーティングの時の花火をセレクト。「千葉でファンの方とメンバーと一緒に花火を打ち上げて、花火大会みたいなことをやりました。『夏だから花火やろう！』って（笑）。自分たちの楽曲を使って、ものすごい数の花火を打ち上げてもらったんですけど、本当にいい思い出というか、めちゃくちゃ素敵な時間を過ごさせてもらいましたね」と、その時のことを思い出した様子で笑顔を見せた。
最後は、原が「この作品のお話をいただいて、私自身も初めて舞台になった長岡の花火にどういう思いが込められているのかを初めて知ったので、私と同じように若い世代の方だったり、どの世代の方が見ても、あの胸に残る素敵なストーリーになっていると思います。 楽しんでいただけたらなと思ってます」とコメントした。
そして、佐藤は「いろんな愛情が詰まった作品だなと思っていて、花火の絵が手で描かれたりとか、本当に時間をかけて作られている作品です。いろんな思いが繋がって、そしていろんな方に繋いでいってもらう作品だなと思うので、ぜひ目に焼き付けていただいて、いろんな方にこの作品を繋げていっていただけたらうれしいです」というメッセージを伝え、舞台挨拶を締めくくった。
◆佐藤勝利主演アニメ映画「君と花火と約束と」
本作は、真戸香の小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）をアニメーション化した作品で、日本三大花火大会の一つである「長岡まつり大花火大会」を舞台に、2枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。主人公の夏目誠役は、本作がアニメーショねいが初主演となる佐藤。主人公が恋する、明るくも儚い女子高校生・煌役を原が演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優・高橋李依が担当し、誠の母親役を物語の舞台となっている新潟出身の横澤が務める。（modelpress編集部）
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