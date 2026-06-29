

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した新海まき





SNSの総フォロワー数が85万人以上という、人気Gカップグラドル・新海まきが6月29日（月）発売『週刊プレイボーイ28号』のグラビアで過去最大露出に挑戦！ しっとりとセクシーに、欲望のままに、これが今までに見せたことない新海まき。

【写真】最大露出に挑戦した新海まき

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【韓国でウケるYouTube】

――週プレに2度目の登場で、前回はグラビアアイドル発掘オーディション「グラビアネクスト2020」で審査員特別賞を受賞したことがキッカケでした。

新海 当時はUber Eatsの配達員をしていたので、それもクローズアップしていただいて。

――そして今回は温泉旅館を舞台に、かなりセクシーなグラビアに挑戦しています。

新海 手ブラだけではなく、それ以上のことも......。かなりドキドキですが、誌面＆デジタル写真集でその内容を確かめてください！

――見えてはいけないものが見えているので、かなり衝撃的です。印象に残っているシーンは？

新海 やっぱり温泉シーンですね。けっこうお湯が熱くて、のぼせそうになったのを覚えてます。

――普段から温泉にはよく行きますか？

新海 はい、大好きです。あんまり長湯はできなくて、5分くらい温泉に入っては涼んで......というのを何回も繰り返します。サウナも好きなので、こちらも何セットもやりますよ。

――代謝が良くなりそう。

新海 もともとカラダを動かして汗をかくことが好きなんです。今はジムにピラティス、あとキックボクシングをやっています。お尻と腹筋を重点的に鍛えていて、ようやく丸みのあるヒップになってきました。

最近は趣味で登山もやっていて、韓国の北漢山に登りました。そんなに高い山ではないんですが、けっこう難易度が高くて、最後に岩山をロープで登るんです。あまりの怖さに、ガチで泣きそうになりました（笑）。

――今は韓国と日本を行き来しながら芸能活動をされているんですよね？

新海 芸能界に入ったのも、韓国のガールズグループ「少女時代」に憧れていたのがキッカケで、韓国語をずっと勉強していたんです。語学学校にも通っていました。

で、今から2年くらい前に韓国で日本人女性が人気になっているという噂を聞いて、取りあえず韓国に行ってみようとワーキング・ホリデー制度を使って向こうでの生活を始めたんです。

――行動力がスゴい。

新海 まずは韓国向けのYouTubeをやってみようって始めたら、4ヵ月くらいで登録者数が1万人を突破！ 再生数も数万回を超えるものをコンスタントに出せるようになりました。おかげで現地で街行く人からも声をかけられるようになったんですよ。

実は最近、現地の芸能事務所への所属も決まって。昨年10月にファースト写真集『刻に咲く』（講談社）を出したんですが、それを韓国の芸能関係者の方が見てくれたみたいでスカウトされたんです。今後、韓国のテレビ番組にも出演できたらと思っています。

――韓国ってグラビア文化はないんですよね？

新海 そうなんです。女性の肌露出に厳しいところがあって、グラビアはエッチなものっていうイメージがあるみたいなんです。なので、グラビア活動は日本だけになりそうですね。

――ちなみに日本人女性が人気の理由ってなんなんですか？

新海 韓国人男性にとって、日本人はきっと優しいイメージがあるんでしょうね。韓国人女性は少し気が強いみたいですから。

――YouTubeを見ると、Vlogがメインなんですね。

新海 そうなんです。日本人女性が韓国の市場を回る、みたいな企画が人気で。撮影も編集も自分でやっているので、そんなに更新頻度は高くないんですけど頑張っています！

――今後の目標は？

新海 韓国と日本を半々で行ったり来たりするのが理想。もちろん、グラビア活動にも力を入れているので、いつか雑誌の表紙を飾れるようになりたいですね。韓国でグラビアロケをするのも夢のひとつ。通訳とコーディネーターもやりますよ！

スタイリング／木村美希子 ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●新海まき

1998年3月3日生まれ 神奈川県出身

身長165cm B86 W59 H87

○アイドルグループのメンバーとして活躍した後、2021年にグラビアデビュー。ファースト写真集『刻に咲く』（講談社）が発売中！

公式X【@shinkai_maki】

公式Instagram【@shinkai_maki】



新海まきデジタル写真集『欲望に駆られて』 撮影／高橋慶佑 価格／1320円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／高橋慶佑