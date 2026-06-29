【バレー】SVリーグ初参戦の北海道イエロースターズが新加入６選手を発表 同じ道内チームのヴォレアス北海道から張育陞(チャン・ユーシェン)選手が加入！
SVリーグで戦うバレーボールチーム・北海道イエロースターズが来シーズンに向け始動。
29日(月)に行われた就任記者会見には上杉徹新監督、早坂心之介選手(元VC長野)、・渡辺俊介選手(元WD名古屋)、堀内大志選手(専修大学)が出席。
新体制で迎えるシーズンへの意気込みを語りました。
ほかにも新外国人3選手の入団が発表され、アウトサイドヒッターのヨナス・クヴァーレン選手、ミドルブロッカーのルーネ・ファステランド選手のノルウェー代表2選手が加入。さらにはヴォレアス北海道で7シーズンプレーをしていたオポジットの張育陞(チャン・ユーシェン)選手が移籍加入することが発表されました。
張選手はビデオメッセージで「私はこれまで7年間、北海道でプレーしてきました。たくさんの方に支えていただきながら、成長できたこの北海道で、引き続きプレーできることは本当に嬉しく思います。今シーズンはチームの勝利に貢献し、ファンの皆様とたくさんの喜びを分かち合えるように全力で頑張ります」と意気込みを語りました。
新たな戦力を加えた、北海道イエロースターズ。
新体制で迎える新シーズンに期待が高まります。