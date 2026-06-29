声優・石原夏織、胸元透けるシースルードレス姿披露「妖精ですか」「眩しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】声優の石原夏織が6月28日、自身のInstagramを更新。シースルー素材のドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳美人声優「ドキッとした」胸元透ける上品シースルードレス姿
石原は、TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」（TOKYO MXほか）の先行上映会でのオフショットを複数枚投稿。「可愛すぎるお洋服」とつづり、透け感のある緑色のシースルードレスを着用した姿を公開しており、色白のほっそりとした美しい素肌や胸元がのぞいている。
この投稿にファンからは「妖精ですか」「爽やか可愛い」「眩しすぎる」「めちゃくちゃ似合う」「まさに可憐」「ドキッとした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳美人声優「ドキッとした」胸元透ける上品シースルードレス姿
◆ 石原夏織、シースルードレスで美肌＆美肩際立つ
石原は、TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」（TOKYO MXほか）の先行上映会でのオフショットを複数枚投稿。「可愛すぎるお洋服」とつづり、透け感のある緑色のシースルードレスを着用した姿を公開しており、色白のほっそりとした美しい素肌や胸元がのぞいている。
◆石原夏織の投稿に反響
この投稿にファンからは「妖精ですか」「爽やか可愛い」「眩しすぎる」「めちゃくちゃ似合う」「まさに可憐」「ドキッとした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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