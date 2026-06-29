【女性が選ぶ】声が魅力的だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「ディーン・フジオカ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2026年6月18日の期間、全国20〜60代の男女290人を対象に、男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】声が魅力的だと思う40代男性俳優ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのはディーン・フジオカさんです。福島県出身で、アジア圏を中心にグローバルに活躍するマルチリンガルな俳優・ミュージシャンです。落ち着きと大人の気品が漂う低音ボイスが持ち味で、優しく知的な話し方は多くの女性を虜にしています。WWFジャパン親善大使として公式ムービーのナレーションを務めるなど、その声の魅力が多方面で活かされています。
▼回答者コメント
「低音で語りかけるような声がセクシーだし、聞いていて心地いいから」（30代女性／石川県）
「声が低くてかっこいいからです」（40代女性／東京都）
「落ち着いた低音と柔らかい響きが特徴で、セリフにも歌にも説得力があり、国際的な活動でも印象に残る声の魅力があるから」（60代女性／愛知県）
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、玉木宏さんです！愛知県出身の俳優で、ドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）など数々の名作で知られています。かつては歌手としても活動しており、その深みのある美しいバリトンボイスは「究極のイケボ」として有名です。優しさと渋みを兼ね備えたトーンは、聴いているだけで引き込まれる特別な魅力を持っています。
▼回答者コメント
「低く落ち着いた声に深みがあり、聞いているだけで安心感があります。セリフに説得力が生まれる声質で、静かなシーンでも存在感が際立ちます。大人の余裕を感じさせる声で、どんな役でも印象に残る魅力があります」（50代女性／福井県）
「ドラマでの、短い台詞も特別感があると思うから」（40代女性／東京都）
「低くて優しい声が魅力的で選びました。落ち着いた声色がとてもすてきで好きです」（20代女性／宮崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ディーン・フジオカ／45票
2位にランクインしたのはディーン・フジオカさんです。福島県出身で、アジア圏を中心にグローバルに活躍するマルチリンガルな俳優・ミュージシャンです。落ち着きと大人の気品が漂う低音ボイスが持ち味で、優しく知的な話し方は多くの女性を虜にしています。WWFジャパン親善大使として公式ムービーのナレーションを務めるなど、その声の魅力が多方面で活かされています。
「低音で語りかけるような声がセクシーだし、聞いていて心地いいから」（30代女性／石川県）
「声が低くてかっこいいからです」（40代女性／東京都）
「落ち着いた低音と柔らかい響きが特徴で、セリフにも歌にも説得力があり、国際的な活動でも印象に残る声の魅力があるから」（60代女性／愛知県）
1位：玉木宏／83票
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、玉木宏さんです！愛知県出身の俳優で、ドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）など数々の名作で知られています。かつては歌手としても活動しており、その深みのある美しいバリトンボイスは「究極のイケボ」として有名です。優しさと渋みを兼ね備えたトーンは、聴いているだけで引き込まれる特別な魅力を持っています。
▼回答者コメント
「低く落ち着いた声に深みがあり、聞いているだけで安心感があります。セリフに説得力が生まれる声質で、静かなシーンでも存在感が際立ちます。大人の余裕を感じさせる声で、どんな役でも印象に残る魅力があります」（50代女性／福井県）
「ドラマでの、短い台詞も特別感があると思うから」（40代女性／東京都）
「低くて優しい声が魅力的で選びました。落ち着いた声色がとてもすてきで好きです」（20代女性／宮崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)