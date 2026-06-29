本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模

本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/29（月）



EUR/USD

1.1385（8.74億ユーロ）

1.1400（17億ユーロ）

1.1450（13億ユーロ）

1.1500（7.20億ユーロ）



USD/JPY

160.00（9.46億ドル）

161.00（6.24億ドル）

161.50（24億ドル）

161.75（6.59億ドル）

162.00（10億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1400に17億ユーロの大規模設定があり、ピンポイントとして機能しそうだ。その他には、1.1450に13億ユーロの大規模設定が観測される。1.1385と1.1500には10億ユーロ未満の中規模設定が観測される。

ドル円は161.50に24億ドルの大規模設定があり、強いマグネット効果が想定される。その他には162.00にも10億ドルの大規模設定、160.00には9億ドル強の設定、161.00と161.75に6億ドル強の設定が分布している。

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