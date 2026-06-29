ゆきぽよ「平成1桁ガチババアのガチ」ギャル姿公開に反響「再現度が凄い」「誰よりも似合う」
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントのゆきぽよが6月28日、自身のInstagramを更新。“平成ギャル”に変身した姿を公開した。
【写真】29歳ギャル「勝ち組の美人ギャル」“ガチ”の平成ギャルショット
ゆきぽよは「ギャルぅぅぅギャウぅぅぅガオぉぉぉ 平成1桁ガチババアのガチ」と添え、茶髪のボリュームのあるヘアスタイルにサングラス、アイラインのくっきりとしたメイクを施し、アニマル柄のキャミソールにショートパンツという“平成ギャル”に変身した姿を披露。渋谷スクランブル交差点を背景にデコレーションされた携帯電話を手にしたショットや、公衆電話や自動販売機などを小道具や背景に使ったショットなどを投稿している。
この投稿に、ファンからは「再現度が凄い」「勝ち組の美人ギャル」「世界観が完璧です」「やっぱり格好良い」「誰よりも似合う」「ポージング抜群に上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「勝ち組の美人ギャル」“ガチ”の平成ギャルショット
◆ゆきぽよ、“平成ギャル”姿披露
ゆきぽよは「ギャルぅぅぅギャウぅぅぅガオぉぉぉ 平成1桁ガチババアのガチ」と添え、茶髪のボリュームのあるヘアスタイルにサングラス、アイラインのくっきりとしたメイクを施し、アニマル柄のキャミソールにショートパンツという“平成ギャル”に変身した姿を披露。渋谷スクランブル交差点を背景にデコレーションされた携帯電話を手にしたショットや、公衆電話や自動販売機などを小道具や背景に使ったショットなどを投稿している。
◆ゆきぽよの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「再現度が凄い」「勝ち組の美人ギャル」「世界観が完璧です」「やっぱり格好良い」「誰よりも似合う」「ポージング抜群に上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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