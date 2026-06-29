夏の訪れを告げる果物『モモ』。今年は日差しをたっぷり浴びておいしいモモができたと、生産者も自信をのぞかせています。

新潟市南区にあるJA新潟かがやきの果実・花き集出荷施設。



【桶屋美圭アナウンサー】

「甘い香りが漂っていますが、その正体はこちら。太陽の光をたっぷり浴びて育ったモモです」



6月29日、出荷が始まったのは夏を代表する果物の一つ『モモ』。



県内では9月にかけて9種類のモモの出荷リレーが続きますが、その中でトップを切って出荷されるのが早生品種の『日川白鳳』です。



糖度が高くジューシーなのが特長の日川白鳳。



6月29日は選果作業員が傷や病気の有無を確認したあと、光センサーを使って糖度や着色具合などをチェックし、サイズ・等級別に箱詰めしていきました。



【JA新潟かがやきしろね果樹部会生産者 関根佐喜夫さん】

「今年は天候に恵まれて色もよく、糖度が高い。おいしい」



生産者もこう太鼓判を押す今年の出来。その味は？



【桶屋美圭アナウンサー】

「甘い。まだ、もぎたてで実は少しかためですが、果汁がとてもみずみずしくておいしいです」



好みの柔らかさになるまで追熟させるのもおすすめだと言います。



そんなモモを選ぶ際のポイントを聞きました。



【JA新潟かがやきしろね果樹部会生産者 関根佐喜夫さん】

「モモの表面に果点と呼ばれる白い点がつく。糖度が高ければ高いほど、それが多いほど甘くなっている」



贈答用としても自分へのご褒美としても人気のモモ。



【JA新潟かがやきしろね果樹部会生産者 関根佐喜夫さん】

「農家の皆さまが丹精込めて作られた品物なので、ぜひ大勢の皆さまに召し上がってもらいたい」



6月29日出荷が始まった『日川白鳳』は30日以降、県内の店頭に並ぶ予定です。